الامارات | «الأبيض» آخر منتخب يبدأ الإعداد لـ «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم تجمعاً داخلياً في دبي استعداداً للسفر إلى الكويت، الخميس المقبل، للمشاركة في كأس الخليج العربي الـ26 المقررة خلال الفترة من 21 الجاري إلى الثالث من يناير المقبل، إذ سيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم الكويت وقطر وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق «حامل اللقب» والسعودية والبحرين واليمن.

واختار الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، 26 لاعباً في قائمة المنتخب لخوض غمار البطولة، في وقت بدأت فيه منتخبات خليجية تحضيراتها مبكراً.

وكشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» أن الأبيض الإماراتي يعد آخر منتخب خليجي يبدأ إعداده للبطولة الخليجية، نظراً لإقامة مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وارتباط عدد من اللاعبين المختارين في القائمة الجديدة مع فرقهم، خصوصاً أن آخر مباراة في الجولة بين شباب الأهلي والوصل ستقام غداً، كما شارك عدد من اللاعبين الدوليين في كلا الفريقين أيضاً في مباراة كأس السوبر الإماراتي التي أقيمت الجمعة الماضية.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة الماضية على متابعة مستويات اللاعبين في الدوري، للوقوف على العناصر التي سيخوض بها كأس الخليج العربي، ونظراً لضيق الوقت فإن المنتخب لن يلعب أي مباراة ودية قبل السفر إلى الكويت، وسيكتفي بينتو بمشاركة اللاعبين مع فرقهم في المسابقات المحلية والآسيوية قبل خوض أول مباراة في «خليجي 26» أمام المنتخب القطري، السبت المقبل.

من جهته، كان المنتخب الكويتي (المضيف) قد بدأ إعداده منذ نوفمبر الماضي، ويخوض حالياً معسكر إعداد في الدوحة، وتضمن البرنامج مباراتين وديتين أمام اليمن ولبنان.

أما المنتخب السعودي الذي يقوده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد فقد بدأ إعداده من الخميس الماضي، ويستمر حتى 20 منه من خلال معسكر داخلي في الرياض بـ28 لاعباً في القائمة الأولية، فيما تضمنت فترة الإعداد أداء ثماني حصص تدريبية.

بدوره، بدأ المنتخب القطري إعداده بمعسكر داخلي مغلق في منتجع سلوى، الخميس الماضي، ويستمر حتى موعد المغادرة إلى الكويت غداً، واختار المدرب الجديد الإسباني لويس غارسيا 29 لاعباً في القائمة الأولية.

وعلى صعيد المنتخب العماني، بقيادة مدربه الوطني رشيد جابر، فقد دشن تحضيراته مبكراً للبطولة الخليجية من خلال معسكر داخلي بدأ منذ العاشر من الشهر الجاري، وضمت القائمة الأولية 31 لاعباً، وسيخوض غداً مباراة ودية أمام اليمن.

أما المنتخب البحريني فقد بدأ هو الآخر تحضيراته منذ الأربعاء الماضي من خلال معسكر داخلي، في حين أعلن مدربه الكرواتي دراغان عن قائمة أولية تضم 35 لاعباً، على أن تقلص لاحقاً إلى 26 لاعباً قبل انطلاق البطولة.

وبدأ المنتخب العراقي الذي يقوده المدرب الإسباني خيسوس كاساس معسكره التدريبي في الدوحة أول من أمس، ويستمر حتى 20 الجاري، وضمت قائمة «أسود الرافدين» 27 لاعباً، فيما دشّن المنتخب اليمني الذي يقوده المدرب الجزائري نور الدين علي تحضيراته بمعسكر داخلي في محافظة تعز، الخميس الماضي، وكان قد خاض أيضاً معسكر إعداد في الدوحة في نوفمبر الماضي، قبل أن يتوجه أمس إلى عمان لمواجهة منتخبها ودياً في المحطة الأخيرة للإعداد.

. المنتخب لن يلعب مباريات ودية قبل لقاء قطر في انطلاقة مشواره بـ «خليجي 26»