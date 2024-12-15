خارجية السعودية: ندين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان بالجولان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها".

في وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على خطة لتعزيز النمو السكاني في مستوطنات الجولان بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار".

في هذا السياق، أشار نتانياهو، إلى "أننا سنواصل التمسك بالجولان والاستيطان فيها".

وقال: "تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".