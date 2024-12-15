افاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بأننا "أجرينا اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام"، مؤكدا أننا "نسعى للتعامل مع هيئة تحرير الشام عندما نضطر إلى ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: أجرينا اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام ونسعى للتعامل معها عندما نضطر إلى ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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