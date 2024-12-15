الخارجية الاميركية: بلينكن اكد لنظيره البريطاني دعم واشنطن لحكومة سورية مسؤولة يختارها الشعب السوري

اشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "الوزير انتوني بلينكن ناقش مع نظيره البريطاني ديفيد لامي الوضع بسوريا والمبادئ التي نؤيدها خلال عملية الانتقال"، موضحة أن "بلينكن اكد دعم واشنطن لحكومة سورية مسؤولة يختارها الشعب السوري".

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