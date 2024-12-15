شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات أرخبيل مايوت: "مئات بالتأكيد" قضوا في الإعصار شيدو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية في أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي، اليوم الأحد، إن حصيلة القتلى جراء الدمار الذي سببه الإعصار شيدو ستصل إلى "مئات بالتأكيد" وربما "بضعة آلاف".وصرّح حاكم الأرخبيل فرانسوا كزافييه بيوفيل، لقناة مايوت لا بريميير التلفزيونية "أعتقد أنه سيكون هناك مئات بالتأكيد، وربما نقترب من ألف أو حتى عدة آلاف" من القتلى، بعد أن دمر الإعصار إلى حد كبير الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها نحو ثلث سكان الأرخبيل، فضلا عن قطع الكهرباء والمياه والاتصالات.