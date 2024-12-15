قيادي في حماس: إجراءات السلطة الفلسطينية تتنافى مع المقاومة وما تفعله الآن هدفه الحفاظ على النفوذ

اشار القيادي في حماس محمود المرداوي، الى أن "السردية التي تقدمها أجهزة الأمن الفلسطينية هي انتحار سياسي"، معتبرا ان "السلطة تحاول منذ ثلاثة عقود ذر الرماد في عيون الشعب الفلسطيني".

واكد في حديث للجزيرة، أن "إجراءات السلطة خارجة عن القانون وتتنافى مع المقاومة"، متسائلا "ماذا تقدم السلطة للشعب الفلسطيني الذي يعيش أزمة في ظلها؟ لماذا يحدث على الأرض ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في الحوار؟".

ورأى أن "الانتفاضة والمقاومة أتت بالسلطة وما تفعله الآن يهدف للحفاظ على النفوذ وليس دفاعا عن القضية".