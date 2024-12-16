الجولاني التقى المبعوث الأممي إلى سوريا: نؤكد أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين

أعلنت القيادة العامة للإدارة السياسية في سوريا، أن زعيم هيئة "تحرير الشام" أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، حيث بحثا ضرورة إعادة النظر بقرار مجلس الأمن 2254.

وأكد الجولاني للمبعوث الأممي ضرورة التركيز على وحدة سوريا وإعادة الإعمار، كما تحدث عن "ضرورة التعامل بحذر في مراحل الانتقال".

وشدد الجولاني على ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، كما أكد "أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين".

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوع على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد تقودها هيئة "تحرير الشام".