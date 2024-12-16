المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بسوريا: لا نية لدينا بالتدخل في الشؤون اللبنانية لكن المصالح المشتركة يجب أن تكون على الطاولة بيننا

أوضح المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا ‎عبيدة أرناؤوط، في تصريح لقناة "الجديد"، أنه "لا نية لدينا بالتدخل في الشؤون اللبنانية لكن المصالح المشتركة يجب أن تكون على الطاولة بيننا".

ويأتي ذلك بعد مرور أسبوع على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد تقودها هيئة "تحرير الشام".