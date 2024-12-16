أوضح المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط، في تصريح لقناة "الجديد"، أنه "لا نية لدينا بالتدخل في الشؤون اللبنانية لكن المصالح المشتركة يجب أن تكون على الطاولة بيننا".
ويأتي ذلك بعد مرور أسبوع على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد تقودها هيئة "تحرير الشام".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بسوريا: لا نية لدينا بالتدخل في الشؤون اللبنانية لكن المصالح المشتركة يجب أن تكون على الطاولة بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.