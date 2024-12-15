شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في غارة للاحتلال على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين أحدهم صحفي، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهدف مركزًا للدفاع المدني، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين بينهم مصور صحفي، وأحد أفراد الدفاع المدني، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر 2023 إلى 196 شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات المصابين.

