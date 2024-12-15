الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني: ما حدث في غزة لن يحدث في الضفة الغربية وسنحول دون ذلك

اشار الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، الى أن "ما يحدث في جنين حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون، الحملة ضد من يقتل الأطفال ومن يطلق النار على أجهزة الأمن"، لافتا الى أن "لدينا استراتيجية وهي الحفاظ على الفلسطينيين من الدمار".

واكد في حديث لقناة "الجزيرة"، أننا "لن نخوض مغامرات ولن نقوم بأي فعل من شأنه تدمير الضفة، من هم في جنين ليسوا مقاومين". واوضح أننا "نتحرك في الضفة بطريقتنا ونتجنب المواجهة حفاظا على قضيتنا". ولفت الى أن "ما حدث في غزة لن يحدث في الضفة الغربية وسنحول دون ذلك".