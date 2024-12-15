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شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. طلاب جامعة الملك سعود يتفاعلون مع تشغيل المسار الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفاعل عدد من طلاب جامعة الملك سعود مع تشغيل المسار الأحمر في مترو الرياض.
وشهدت مقطورات المترو استقلال عدد من الطلاب والموظفين لها في أول ساعات تشغيلها اليوم الأحد.
كما يتقاطع مع محطة stc ويتيح تغيير المسار إلى محطة الدار البيضاء جنوبًا ومحطة sab شمالًا.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة تشغيل ”المسار البرتقالي“ في الخامس من يناير المقبل، ليكمل بذلك تشغيل جميع مسارات الشبكة بطول إجمالي 176 كيلومترًا، تضم 85 محطة، مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير الراحة والسلامة للركاب.
وشهدت مقطورات المترو استقلال عدد من الطلاب والموظفين لها في أول ساعات تشغيلها اليوم الأحد.
المسار الأحمروينطلق المسار الأحمر من جامعة الملك سعود غربًا حتى محطة مدينة الملك فهد الرياضية شرقًا مرورًا بعدة محطات تشمل الورود والنزهة والحمراء وغيرها.
كما يتقاطع مع محطة stc ويتيح تغيير المسار إلى محطة الدار البيضاء جنوبًا ومحطة sab شمالًا.
مسارات مترو الرياضيُذكر أن المرحلة الأولى من التشغيل انطلقت مطلع ديسمبر الجاري، وشملت المسارات ”الأزرق“ و”الأصفر“ و”البنفسجي“.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة تشغيل ”المسار البرتقالي“ في الخامس من يناير المقبل، ليكمل بذلك تشغيل جميع مسارات الشبكة بطول إجمالي 176 كيلومترًا، تضم 85 محطة، مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير الراحة والسلامة للركاب.