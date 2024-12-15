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مترو الرياض.. طلاب جامعة الملك سعود يتفاعلون مع تشغيل المسار الأحمر

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عبدالله العماري - الرياض  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الرياض.. طلاب جامعة الملك سعود يتفاعلون مع تشغيل المسار الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل عدد من طلاب جامعة الملك سعود مع تشغيل المسار الأحمر في مترو الرياض.
وشهدت مقطورات المترو استقلال عدد من الطلاب والموظفين لها في أول ساعات تشغيلها اليوم الأحد.

المسار الأحمر

وينطلق المسار الأحمر من جامعة الملك سعود غربًا حتى محطة مدينة الملك فهد شرقًا مرورًا بعدة محطات تشمل الورود والنزهة والحمراء وغيرها.
كما يتقاطع مع محطة stc ويتيح تغيير المسار إلى محطة الدار البيضاء جنوبًا ومحطة sab شمالًا.

مسارات مترو الرياض

يُذكر أن المرحلة الأولى من التشغيل انطلقت مطلع ديسمبر الجاري، وشملت المسارات ”الأزرق“ و”الأصفر“ و”البنفسجي“.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة تشغيل ”المسار البرتقالي“ في الخامس من يناير المقبل، ليكمل بذلك تشغيل جميع مسارات الشبكة بطول إجمالي 176 كيلومترًا، تضم 85 محطة، مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير الراحة والسلامة للركاب.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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