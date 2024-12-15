شبكة "الجزيرة": ندين بشدة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمصورنا أحمد اللوح

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية، قي بيان، بشدة اغتيال "قوات الاحتلال الإسرائيلي لمصورنا أحمد اللوح"، وذلك بعد قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وذكرت الشبكة "أننا ندعو كل المنظمات الحقوقية والإعلامية إلى إدانة استمرار الاحتلال في قتل الصحفيين".

وأوضح أن "اغتيال الزميل أحمد اللوح يأتي بعد أيام فقط من قصف الاحتلال منزله في مخيم النصيرات".

ودعت شبكة الجزيرة، المجتمع الدولي "لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين واعتماد آليات لوقف استهداف الصحفيين"، وقالت: "نؤكد التزامنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي الجرائم بحق صحفيينا".