قوى الأمن عممت صورة امرأة مسنّة تجهل مكان إقامتها وليست بكامل قواها العقلية عُثر عليها في محلة الناعمة

افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأنه "عند الساعة 17,00 من تاريخ 14-12-2024، استلم عناصر مخفر الدامور من الصليب الأحمر اللبناني امرأة مسنّة كانت تتواجد في محلة الناعمة امام المدرسة الرسمية، حيث وجد معها جواز سفر عليه صورتها الشمسية باسم (فاطمة خالد محمود مواليد 1950 لبنانية) ولكنها تجهل مكان إقامتها، وليست بكامل قواها العقلية".
لذلك، عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتها، وتطلب مِمَّن يعرف عنها أو عن ذويها شيئاً، الاتصال بفصيلة الدامور على الرقم: 600428-05 – او بالمخفر المذكور على الرقم 600116/05 - تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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