كتيبة جنين في "سرايا القدس": يريدون جنين بلا سلاح مقاومة ولن ينزع السلاح منها إلا رب العالمين

شدد الناطق باسم كتيبة جنين في "سرايا القدس"، في تصريح لقناة "الجزيرة" بعد تحركات أجهزة السلطة الفلسطينية، على "أنهم يريدون جنين بلا سلاح مقاومة ولن ينزع السلاح منها إلا رب العالمين".

وأضاف "نحن مع القانون وفرضه لكن أين القانون أثناء اقتحامات الاحتلال"، وقال "بوصلتنا واضحة وهي ضد الاحتلال فقط وتبنينا المقاومة عن الضفة كاملة".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية اغتالت مطاردا من الاحتلال منذ سنوات وطفلين بريئين"، وذكر أن "المبادرات تطلب منا تسليم أنفسنا ونحن نطلب منها أن تحمينا من الاحتلال".

وأمس، اندلعت اشتباكات في مخيم جنين بين قوات الأمن الفلسطيني ومسلحين من الفصائل، ضمن عملية "حماية الوطن" التي أطلقتها السلطة الفلسطينية وأسفرت عن مقتل يزيد جعايصة المطارد والقيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.