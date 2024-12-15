مصادر الجديد: التنسيق بين برّي وباسيل على أعلى مستوى رئاسيًا وفرنجية مستعد لدعم فريد هيكل الخازن

أفادت معلومات ‎قناة "الجديد"، بأن "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يقترب من إعلان انسحابه من السباق الرئاسي ومستعد لدعم النائب فريد هيكل الخازن بشرط حصوله على تأييد جماعي والأخير سيزور معراب غداً".

وفي سياق الاستحقاق الرئاسي، قالت مصادر تكتل التوافق الوطني للجديد: "بدأنا مشاورات مع نواب من السنّة لاختيار مرشح رئاسي ولا فيتو إلا على من تلطخت يده بدماء الجيش واللبنانيين ".

وذكرت مصادر مقرّبة من حزب الله وحركة أمل للقناة أن "الثنائي بصدد الاتفاق مع فرنجية على اسم مرشح وعلى اللائحة الياس البيسري وجورج خوري".

وأوضحت مصادر اللقاء النيابي المستقل في تصريح لقناة الجديد أن "الأوّلوية للنائب نعمة افرام لكننا منفتحون على كل الأسماء بما فيها جوزاف عون وهو متقدم على الجميع".

في هذا الصدد، نقلت القناة عن مصادر القوات اللبنانية بأننا "نواصل إتصالاتنا الرئاسية لكننا نرى أن الأمور لم تنضج بعد"، في حين نقلت عن مصادر التقدمي الإشتراكي قولها إن "المناخ لا يوحي بالتوافق ولن نقبل برئيس يحسس بيئة الثنائي الشيعي بأنها مهزومة".

وكشفت معلومات ‎"الجديد" أن "التنسيق بين رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أعلى مستوى".