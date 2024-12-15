"فايننشال تايمز": البنك المركزي السوري نقل جوًا 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن بيانات بأن "نظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد نقل أوراقا نقدية تزن نحو طنين إلى مطار فنوكوفو بموسكو بين عامي 2018 و2019". وأشارت الى أن "الأموال المنقولة إلى موسكو تم تسليمها إلى البنك الروسي للمؤسسة المالية". كما نقلت فايننشال تايمز عن تحليل سجلات مصرفية بأن "كبار مساعدي الأسد واصلوا نقل الأصول إلى روسيا رغم العقوبات الغربية". هذا وكشفت مصادر فايننشال تايمز أن "البنك المركزي السوري نقل جوا 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين".

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