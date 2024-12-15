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شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. تنظيم الاجتماع الـ 5 لرؤساء بعثات المملكة بالخارج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نظمت وزارة الخارجية الاجتماع العام الخامس لرؤساء بعثات المملكة في الخارج.
وجاء تحت عنوان "الدبلوماسية السعودية الجديدة: الثوابت والمستجدات في ضوء رؤية 2030".
كما شارك وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي.
وناقشت جلسات الاجتماعات، أولويات السياسة الخارجية السعودية ودور بعثات المملكة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، ودور البعثات في المساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأعمال الإدارية والمالية والرقمية التي تمكن البعثات من تحسين كفاءة العمل.
إضافة إلى تفعيل التنسيق بين بعثات المملكة في الخارج والأجهزة الحكومية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المتعلقة بمهامها على الساحة الخارجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ويعد هذا الاجتماع، الخامس لرؤساء بعثات المملكة في الخارج، حيث بدأ في العاصمة الرياض عام 1427هـ / 2006م وحمل شعار "الارتقاء بالأداء الدبلوماسي".
ثم الاجتماع الرابع عام 1438هـ/ 2017م الذي كان تحت عنوان "رسالة السفير".
حضر الجلسات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، وعددٍ من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
وجاء تحت عنوان "الدبلوماسية السعودية الجديدة: الثوابت والمستجدات في ضوء رؤية 2030".
اجتماع رؤساء بعثات المملكة بالخارجوشارك في جلسات الاجتماع، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
كما شارك وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، ومعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي.
وناقشت جلسات الاجتماعات، أولويات السياسة الخارجية السعودية ودور بعثات المملكة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، ودور البعثات في المساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأعمال الإدارية والمالية والرقمية التي تمكن البعثات من تحسين كفاءة العمل.
حوارات تفاعلية وعروض تقديميةوتضمن اللقاء حوارات تفاعلية وعروض تقديمية بهدف بحث ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات الخاصة بالوزارة وتبادل الرؤى حول تنفيذها.
إضافة إلى تفعيل التنسيق بين بعثات المملكة في الخارج والأجهزة الحكومية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المتعلقة بمهامها على الساحة الخارجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ويعد هذا الاجتماع، الخامس لرؤساء بعثات المملكة في الخارج، حيث بدأ في العاصمة الرياض عام 1427هـ / 2006م وحمل شعار "الارتقاء بالأداء الدبلوماسي".
دور البعثاتوأعقبه الاجتماع الثاني عام 1431هـ /2010م الذي ناقش الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الخارجية ودور البعثات في تنفيذها، ثم الاجتماع الثالث لرؤساء البعثات عام 1435هـ / 2013م الذي ركز على مراجعة استراتيجيات العمل ومعايير الأداء المهني.
ثم الاجتماع الرابع عام 1438هـ/ 2017م الذي كان تحت عنوان "رسالة السفير".
حضر الجلسات، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، وعددٍ من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.