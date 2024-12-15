القناة 14 الإسرائيلية: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية عند مستوطنة أريئيل قرب سلفيت دون وقوع إصابات

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، عن "إطلاق نار على مركبة إسرائيلية عند مستوطنة أريئيل قرب سلفيت دون وقوع إصابات".

في وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن "الوضع في الضفة الغربية هو الآن أكثر هشاشة منذ سنوات عديدة".

وذكرت بحسب هذه التقديرات أن "انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة"، مشيرة إلى وجود "مخاوف من أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم".

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية، بينما تجددت الاقتحامات والاعتقالات في عدة مدن وبلدات فلسطينية.

ويأتي الكشف عن هذه الخطة وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.

كما يأتي في ظل تواتر عمليات الفصائل الفلسطينية بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.