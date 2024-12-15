شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها "الهنا اللى أنا فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ياسمين رئيس على حضور العرض الخاص لفيلمها الذى يحمل اسم "الهنا اللى أنا فيه"، اليوم الأحد، بإحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، وذلك استعدادًا لطرحه في السينمات للجمهور 18 ديسمبر الجارى، كما حرص على الحضور كل من المخرج خالد مرعي والراقصة جوهرة وصبا مبارك ومحمد كيلانى ومحمود شاهين.



ياسمين رئيس

وظهر فى البوستر الرسمى النجم كريم محمود عبد العزيز محاطًا بكل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، في الفيلم الذي تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.