التأمينات الأولى في مؤشر قياس التحول الرقمي 2024

حققت التأمينات الاجتماعية المركز الأول في مؤشر قياس التحوّل الرقمي 2024، الذي تصدره هيئة الحكومة الرقمية لقياس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، ويساعدها على تشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير.

فيما حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الأول على مستوى الوزارات والمركز الثاني على مستوى كل الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز قياس التحول الرقمي، الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في مدينة الرياض على هامش المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت IGF لعام 2024.

وحققت التأمينات المركز الأول بنسبة 95%، بفضل تطور بنيتها التحتية الرقمية، واستخدامها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل موسع في تطوير خدماتها ومنتجاتها ومنها، تطبيق "GOSI" الشامل الذي يوفر تجربة رقمية سلسة للمشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل، ومنصة البيانات المفتوحة، وخدمة "أمين" الإنسان الرقمي التي تقدم الخدمات الاستباقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمة الزيارة الافتراضية والتي تقدم خدماتها للعملاء على مدار الأسبوع و24 ساعة.

وأسهمت جهود التحول الرقمي التي تبنتها التأمينات الاجتماعية في إنجاز أكثر من 130 مليون معاملة إلكترونية خلال عام 2024، منها 97.9% معاملات فورية دون تدخل بشري، مما أسهم في تسريع الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار.

وكانت التأمينات الاجتماعية حصلت على المركز الثاني في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024، إلى جانب حصدها جائزة التميز والدرع الذهبي في الابتكار في التحول الرقمي خلال المؤتمر الدولي لصناع التأمين في الشرق الأوسط, كما حققت ثلاث جوائز ذهبية ضمن منتدى عالم تجربة العميل؛ تقديرًا لجهودها في تقديم تجربة مميزة بأعلى معايير الجودة.

الجهات المتفوقة في مؤشر قياس التحول الرقمي 2024

1. التأمينات الاجتماعية: 95%

2. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: 94.89%

3. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: 94.39%

4. سدايا: 94.09%

5. وزارة العدل: 93.91%

6. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: 93.84%

7. وزارة النقل والخدمات اللوجستية: 93.78%

8. أمانة منطقة الرياض: 93.70%

9. جامعة الملك خالد: 93.66%

10. وزارة الحج والعمرة: 93.58%

11. وزارة الطاقة: 93.56%

12. وزارة البلديات والإسكان: 93.55%

13. وزارة الحرس الوطني: 93.51%

14. المواصفات السعودية: 92.93%

15. جامعة القصيم: 92.53%

16. وزارة الدفاع: 92.04%

17. بنك التنمية الاجتماعية: 91.83%

18. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: 91.77%

19. هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 91.71%

20. هيئة الأمن السيبراني: 91.25%