انطلاق قمة المعارض والمؤتمرات بالرياض

افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي من 73 دولة، وتُعد القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عددًا من الشركاء المتحالفين.

ويتضمن برنامج القمة عددًا من الفعاليات المكثفة، تشمل جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد الإعلان عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية، وتشمل اتفاقيات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل المملكة، بهدف تعزيز دور المملكة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.