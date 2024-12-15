انطلاق قمة المعارض والمؤتمرات بالرياض

ويتضمن برنامج القمة عددًا من الفعاليات المكثفة، تشمل جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد الإعلان عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية، وتشمل اتفاقيات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل المملكة، بهدف تعزيز دور المملكة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.
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