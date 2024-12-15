شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ: هجر الزوج لزوجته لأكثر من 4 أشهر يؤدي لفسخ عقد الزواج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر دون وجود سبب مشروع، يمنح الزوجة الحق في التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية لطلب فسخ عقد الزواج.

وأوضح أبو راشد أن الهجر يُعتبر من الحالات التي تنظر فيها المحاكم وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في المملكة، حيث يُشترط وجود أسباب مشروعة ومبررة لهجر الزوجة.

ولفت إلى أنه في حال عدم توافر هذه الأسباب، يُعد ذلك ضررًا نفسيًا ومعنويًا يُمكن للزوجة الاستناد إليه في رفع الدعوى، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن المحكمة تقوم بدراسة القضية وأخذ جميع الظروف المحيطة بالموضوع بعين الاعتبار قبل إصدار قرارها، مع التأكيد على أهمية محاولة الإصلاح بين الزوجين كخطوة أولى قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.