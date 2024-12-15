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وفاة أمين مدينة الرياض السابق

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الرياض - علي القحطاني - توفي مساء اليوم أمين مدينة الرياض السابق، عبد الله العلي النعيم عن عمر تجاوز الـ 90 عامًا.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ عبدالله، معبرين عن حزنهم الكبير لفقدان رائد من رواد العمل الاجتماعي.

وتحفل سيرة الفقيد بمسيرة عملية ثرية فقد عمل أمينًا لمدينة الرياض، وكُرم في عددٍ من المحافل حيث نال وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما يعد النعيم أحد رواد العمل الاجتماعي وله إسهام في الميدان الثقافي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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