شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أمين مدينة الرياض السابق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي مساء اليوم أمين مدينة الرياض السابق، عبد الله العلي النعيم عن عمر تجاوز الـ 90 عامًا.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ عبدالله، معبرين عن حزنهم الكبير لفقدان رائد من رواد العمل الاجتماعي.

وتحفل سيرة الفقيد بمسيرة عملية ثرية فقد عمل أمينًا لمدينة الرياض، وكُرم في عددٍ من المحافل حيث نال وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما يعد النعيم أحد رواد العمل الاجتماعي وله إسهام في الميدان الثقافي.