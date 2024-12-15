شكرا لمتابعة خبر عن المسند محذراً: ذروة موجة برد القارسة ستكون غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن توغل موجة برد شديدة البرودة في أجواء المملكة فجر اليوم، مشيرًا إلى أن ذروة البرودة ستصل يوم غدٍ الاثنين، بإذن الله.

وأوضح المسند أن بعض المناطق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي، خاصةً عند الساعة السابعة صباحًا يوم غد.

كما أشار إلى أن تأثير هذه الموجة سيبدأ بالتراجع بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع استمرار الأجواء الباردة حتى يوم الخميس المقبل.

وأكد المسند أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الأجواء الباردة، خصوصًا في المناطق التي ستسجل درجات حرارة متدنية.