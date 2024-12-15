اخبار السعوديه

المياه تتحول في لحظة لقطع ثلج في طبرحل ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن المياه تتحول في لحظة لقطع ثلج في طبرحل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة طبرحل في منطقة الجوف شمال المملكة، تجمد المياة ، وسط تدني درجات الحرارة ووصولها إلى درجة التجميد ، في ساعات الصباح الباكر.

ووثق مقطع الفيديو قيام مواطن وهو يمسك المياه والتي تحولت بيده فوراً لقطع من الثلج .

وتشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية الشديدة، وتستعد لطقس شتوي قاسي وموجة برد شديدة تبدء من اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتشكل أجواء باردة وقاسية على اغلب المناطق.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا