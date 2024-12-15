شكرا لمتابعة خبر عن المياه تتحول في لحظة لقطع ثلج في طبرحل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة طبرحل في منطقة الجوف شمال المملكة، تجمد المياة ، وسط تدني درجات الحرارة ووصولها إلى درجة التجميد ، في ساعات الصباح الباكر.

ووثق مقطع الفيديو قيام مواطن وهو يمسك المياه والتي تحولت بيده فوراً لقطع من الثلج .

وتشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية الشديدة، وتستعد لطقس شتوي قاسي وموجة برد شديدة تبدء من اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتشكل أجواء باردة وقاسية على اغلب المناطق.