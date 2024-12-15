ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تكشف بالفيديو تفاصيل خضوعها لعملية تجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:25 مساءً - شاركت ملكة جمال لبنان للعام 2000 ساندرا رزق تفاصيل إجرائها عملية تجميل لرفع حاجيها بتقنية جديدة وهي 3Q وليس عن طريق حقن البوتوكس حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها على إنستغرام.

ظهرت ساندرا رزق بعينين متورمتين

وأرفقت ساندرا رزق الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام بتعليق حمل شرحاً مطوّلاً عن عملية التجميل التي خضعت لها والسبب الذي دفعها لذلك. وتضمّن الفيديو نفسه مراحل الشفاء التي مرّت بها بعد خضوعها للعملية، حيث لم تخفي اللقطات لدى ظهورها بعينين متورمتين مع هالات زرقاء كبيرة فور إجرائها العملية. ثم نشرت لقطات من الأيام المتتالية والتحسن السريع الذي حققته.

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ساندرا رزق: هذه رحلتي خلال الأسابيع الماضية مع عملية رفع الحاجب

وبدأت ساندرا رزق الفيديو بتحديدها أنه يوم السبت وأطلت بضمادات طبية على رأسها وصولاً إلى خديها. وكانت تتجول بهذه الإطلالة في الشارع، ثم عرضت ساندرا رزق صوراً تبدو الهالات الزرقاء حول عينيها وصولاً لليوم الرابع حيث بدأ يظهر التحسن، معلنة وصولها لليوم التاسع بعد العملية حيث بدأت الهالات تخفّ، إلى أن زالت آثار الهالات في اليوم الخامس عشر.

وفي اليوم الثامن عشر استعادت كل تألقها ونضارة وجهها. ونشرت ساندرا رزق لقطات عدة تبرز نجاح العملية بنجاح وأنها سعيدة جداً بإجرائها من جهة وبالنتيجة الناجحة التي حصلت عليها من جهة ثانية. وعلقت بما يلي:" رحلتي خلال الأسابيع الماضية مع عملية رفع الحاجب 3Q.. في الأيام القليلة الأولى كان الألم قابلاً للتحكم به مع تناول الأدوية في المنزل رغم أنني لم أبق في المنزل أبدًا كنت دائمًا أخرج للاستمتاع بوقتي ومظهري الغريب وفي غضون أيام قليلة حصلت على وجه مشمس جديد مليء بالبهجة والجمال !! بدون ندوب مرئية! لا يمكن أن أكون أكثر سعادة بالقرار الذي اتخذته .. علماً أن هذا الإجراء يمكن القيام به في سن مبكرة جدًا وعادة ما يتبناه عارضات الأزياء والمشاهير في سن 18 عامًا قبل دخول عالم الشهرة! أنا محظوظة لأنني أتعامل مع أفضل طبيب لتنفيذ هذا الإجراء باحترافية وعناية كبيرة أنصح أي سيدة تحتاج إليه أن تفعله وتفوز بسنوات أخرى من المظهر الشبابي المنعش النضر بدون حقن وخيوط".

ساندرا رزق تشرح أسباب خضوعها للعملية



وكانت ساندرا رزق قد شرحت في فيديو آخر الأسباب التي دعتها للخضوع لعملية رفع الحاجبين وتبدأ حديثها قائلة:" أشعر بثقل مزعج جداً في جفوني ولا يشعر بذلك إلا من لديه "تبطين" العين الذي يزيد الثقل مع الوقت . لدي ثقل بالحاجب منذ سنوات ولم يعد البوتوكس يجدي في حالتي هذه منذ سنوات عدة. ولدي "تبطين العين" الذي أصبح مزعجاً ويبدو ذلك بالصور. وعندما أضع الآيلينر لم يعد يظهر.

انتخبت ساندرا رزق ملكة جمال لبنان في العام 2000 حيث كانت تبلغ حينها 18عاماً، وتزوجت من رجل أعمال لبناني في العام 2010، وتطلقا في العام 2017 ولديهما ابنة تدعى نور.

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