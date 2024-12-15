الأميرة يوجيني تحتفل بفصل جديد من حياتها في 2025

الأميرة يوجيني تفتتح معرضها الفني

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الأميرة يوجيني تتغزل بوالدتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:25 مساءً - رغم نشاط، حفيدة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والابنة الصغرى للأمير أندرو دوق يورك، وسارة فيرغسون، ومواهبها المتعددة منذ طفولتها، إلا أنها لا تكشف عن تلك المواهب، ولا تشارك إلا القليل عن حياتها الخاصة للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقد لا يعرف الكثيرون أنلها باع في مجال الفن، وقررت أخيرًا الكشف عن هذا الأمر، وذلك لأنها على ما يبدو تسجل فصلاً جديدًا في حياتها.نشرت الأميرة يوجيني، أميرة يورك، البالغة من العمر 34 عامًا، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، عددًا من الصور المميزة من داخل معرضها الفني في لندن، والذي أقيم في جاليري Hauser & Wirth، الذي ترأسه، ويجمع المعرض بين لوحاتها الفنية، ولوحات الرسام العالمي مونيه.وعلقتعلى المنشور قائلة: "أقدم لكم الجزء الأول من سلسلتي الجديدة التي تظهر حبي للفن. كما يعلم البعض منكم، أنا عاشقة كبيرة للفن ومديرة في hauserwirth، وأخطط أن أشارككم طوال عام 2025، المزيد عن هذا الجزء من عالمي".وتابعت: "البداية من عرض لوحات (مونيه ولندن: مناظر لنهر التايمز) في المعرض. لقد كان مونيه مفتونًا بالضوء والضباب الدخاني في لندن عندما أصبحت مدينة صناعية في مطلع القرن العشرين. زار المدينة ثلاث مرات لرسم بعض من أبرز لوحاته الانطباعية، على جسر تشارينغ كروس، جسر واترلو ومبنى البرلمان، لقد أقام في مكان وكان بإمكانه رؤية كلا الجسرين من نافذته".وأكملت حديثها قائلة: "لم أتمكن من التغلب على الطريقة التي التقط بها الضوء على الماء. تسلسل العمل يشبه تقريبًا كأنه يلتقط صورًا مثلما نفعل في عام 2024 ولكنه رسمها في عام 1899".وقدمت نفسها كفنانة، وقالت: "وإلى جانب سلسلة من صور مونيه المعروضة حاليًا في المعرض أقدم لكم أول لوحاتي".

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يذكر أن الأميرة يوجيني كانت الداعم الأول هي وشقيقتها الأميرة بياتريس في رحلة علاج والدتهما سارة فيرغسون، وذلك بعد أن علمت بإصابتها بسرطان الثدي في يونيو 2023، والتي تعافت منه في نهاية العام، ولكن سرعان ما اكتشفت في يناير 2024 أنها مصابة بسرطان الجلد، وظلت الشقيقتان مثل السد المنيع لوالدتهما من الوقوع في فخ الاحباط.

ونشرت الأميرة يوجيني لـ سارة فيرغسون، رسالة محبة، في يوم ميلادها السابق، الذي وافق 15 أكتوبر 2023، وأرفقتها بصور لوالدتها في منشور على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلَّقت قائلة: "يوم ميلاد سعيد لوالدتي الجميلة، فخورة جداً بشخصية الجدة والأم والمرأة التي أنت عليها، أنت مصدر إلهامنا، ومجرد الحديث معك يجلب لي الكثير من السعادة والدعم المذهل".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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