تشاغلار أرطغرل يتبرع بكامل أجره في مسلسله الجديد لهؤلاء الأطفال

تشاغلار أرطغرل يدعم إحدى الجمعيات الخيرية ماديًا

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مسلسل "الأمير-prins"

تشاغلار أرطغرل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - الفنان التركي الشهير، مشهور بأدواره الدرامية المتنوعة والمميزة، ويُعرف أيضًا بإنسانيته، وأعماله الخيرية، وطالما كان داعمًا بشكل معنوي لعدد من المؤسسات الخيرية، ولكنه قرر هذه المرة أن يكون الدعم معنويًا وماديًا أيضًا، وأن ينكر ذاته مقابل توفير مبلغ مالي كبير للأطفال الأكثر احتياجًا في بلدته.، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي يقوم حاليًا بتصوير الموسم الثالث للمسلسل التركي الناجح " الأمير"، ويلعب فيه دور قرصان يُدعى فانيك، حضر أمس حفل الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لمؤسسة كورونجوك الخيرية، والذي أقيم في أحد الفنادق باسطنبول.وصرح الممثل بأنه سعيد جدًا بالعمل مع المؤسسة التي توفر السكن والدعم التعليمي للأطفال الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.كما فاجأالجميع، بقرار أنه سيتبرع بكامل أجره الذي سيحصل عليه من الموسم الثالث من مسلسل "الأمير" لصالح مؤسسة كورونجوك. والجدير بالذكر أنمن نجوم الصف الأول في تركيا، وأجره بالمسلسل -الذي لم يُكشف عنه- سوف يكون ضخماً كما أكد النقاد الفنيون الأتراك.وقال: "أشكركم على كونكم أصبحتم عائلة لهؤلاء الأطفال. أنا أحبهم جدًا، لذلك أجر دوري الأخير في المسلسل التلفزيوني "الأمير"، سأتبرع به لمؤسسة Koruncuk".إليكِ هذا الخبر المسلسلات التركية القصيرة الأكثر مشاهدة.. عالم من الرومانسية والدراما والغموض"الأمير-prins"، هو مسلسل تلفزيوني كوميدي، تم بث الحلقة الأولى منه في 16 يونيو 2023، من تأليف غيراي ألتينوك وكيرم أوزدوغان، وإخراج بولنت إيشبيلين وغوكدينيز أوسلو. وبعد أن حقق نجاحًا ملحوظًا، تم التحضير للموسم الثاني منه وبث في أبريل 2024، والآن على وشك الانتهاء من الموسم الثالث، والذي يضم نخبة من النجوم الأتراك الشباب، ويأخذ المسلسل طابعًا تاريخيًا كوميديًا.، مواليد نوفمبر 1987، من مدينة إزمير، وُلد لعائلة من المهاجرين البلغاريين، وتخرج من مدرسة بورنوفا الأناضولية الثانوية في عام 2005، ثم التحق بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة كوتش في عام 2011، وهنا التقى بالمسرح لأول مرة، وقام ببطولة عدة مسرحيات تابعة للجامعة.بدأمسيرته نجمًا، قد حالفه الحظ في بداية مشواره الفني، أي في عام 2012، عندما قام ببطولة فيلم بعنوان Dağ، من إخراج ألبير تشاغلار، و حقق الفيلم 3 ملايين ليرة تركية، وهو أعلى بكثير من ميزانيته البالغة 170 ألف ليرة تركية، وبعدها أصبح له صيت واسع في جميع أنحاء تركيا.وبعدها تلقى عرضًا من المسلسل التلفزيوني Benim ıçüzüzülme، وحينها تخلى عن الهندسة الميكانيكية وركز على حياته المهنية في التمثيل. ومن بعدها انطلق في مسيرته الفنية المزدحمة بالبطولات والنجاحات والتي تستمر إلى يومنا هذا.قد ترغبين في معرفة في يوم الصداقة العالمي: أشهر الصداقات بين النجوم الأتراكلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».