إنجين آلتان دوزياتان بطل "قيامة أرطغرل" الذي سلك طريق النجومية منفرداً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - مهرجان البحر الأحمر السينمائي، يستضيف اليوم جلسة حوارية بعنوان "أصداء المسلسلات التركية"، وضيوفها النجم التركي إنجين آلتان دوزياتان، والنجمة التركية نورغول يشيلتشاي، وذلك للتحدث عن أدوارهما المميزة التي أسرَّت قلوب المشاهدين العرب، وعن مسيرتهما الفنية. ولا يمكن أن نغفل عن مرور إنجين آلتان إلى قلوب جمهوره العربي بسبب الأدوار التي جسدها باحترافية، وجعلته نجم صف أول في وطنه، وأيضاً في الوطن العربي.

نشأة إنجين ورحلة انتقاله إلى إسطنبول

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إنجين آلتان دوزياتان، ولد في يوليو 1979، أصوله من يوغوسلافيا، غرب البلقان جنوب شرق أوروبا، عائلته انتقلت منذ سنوات بعيدة إلى تركيا واستقرت هناك، وولد دوزياتان في كارشياكا، مقاطعة إزمير، عاش هناك طفولته وشبابه، ودرس المسرح في جامعة دوكوز إيلول، وهناك بدأ يظهر مشروع نجم، لمع اسمه في تركيا والوطن العربي بعد عدة سنوات. وبعد أن أكمل تعليمه انتقل لاسطنبول، ودرس هناك في جامعة بهجيشهر، بقسم تقنيات التمثيل المتقدمة، وحصل على شهادة الماجستير.

اعتمد آلتان على نفسه بشكلٍ كلي منذ صغره، وسلك طريق الفن منفرداً، واستطاع أن يخرج من المدينة الصغيرة التي كان يعيش بها، وينطلق إلى عالم مختلف عنه، وحيداً لا يلتفت حوله، يصب كل تركيزه على شيء واحد فقط، وهو حلمه؛ التمثيل.

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المسيرة الفنية

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بدأ آلتان مسيرته الفنية عام 2001، عن طريق مشاركته في المسلسل التلفزيوني الذي حقق نجاحاً واسعاً بتركيا "Ruhsar"، استطاع النجم التركي أن يثبت نجاحه من أول دور له، وبعدها شارك في عدد كبير من المسلسلات.

بدأ ألتان السير في طريق النجومية، وكان أول دور أساسي له في مسلسل "Koçum Benim" مع الممثل المخضرم طارق أكان. في عام 2007، لعب دوراً مهماً في المسلسل الكوميدي الرومانسي "Sevgili Dünür Nevra Serezli".

وفي عام 2009، لعب دور الدكتور سردار باتور في مسلسل"Bir Bulut Olsam" مع ميليسا سيزين وإنجين أكيوريك، من تأليف ميرال أوكاي.

عام 2012، كان عام الحظ بالنسبة لآلتان، أو النقلة النوعية كما يُقال في عالم الفن، حيث انتقل النجم التركي من كونه مجرد ممثل محلي مشهور، إلى نجم عالمي، وذلك بعد نجاح مسلسله "Bu Son Olsun"، الذي تم عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وروسيا، هولندا.

و في عام 2014، ظهر ألتان في مسلسل الجريمة "Cinayet" مع نورغول يشيلتشاي، وأوغور بولات، وشكران أوفالي، و أحمد ممتاز تايلان وغونكاغول سونار.

مسلسل قيامة أرطغرل

من عام 2014 حتى عام 2019، لعب دوزياتان دور البطولة في أحد أشهر المسلسلات التركية، وكان هذا الدور هو الذي حقق له الشهرة في الوطن العربي، من خلال المسلسل التلفزيوني الشهير "قيامة أرطغرل- Diriliş: Ertuğrul"، وهو مسلسل تاريخي ضخم.

كان دوزياتان متردداً في البداية لقبول الدور، خوفاً من الفشل، وقبل أن يقبل العمل قرأ تاريخ القرن الثالث عشر مثل كتاب ديدي كوركوت استعداداً للمسلسل. وعُرض المسلسل في الوطن العربي، وفي بلاد أخرى حول العالم، وحقق نسب مشاهدات عالية، وشهرة واسعة.

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