شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمزى يكشف تفاصيل مدينة راعى مصر فى المنيا لدعم الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن أبرز إنجازات مؤسسة راعي مصر للتنمية، حتى 2024 إذ شملت إجراء كشوفات العيادات المتنلقة والتي استفاد منها 4 ملايين و117 ألفًا و819 مريضًا، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لـ25.438 أسرة، وإجراء تحاليل طبية لـ273.418 مريض وعمل نظارات لـ349416 مريضًا، كما استفاد من مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة 535 مستفيدًا.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض إنجازتها في عام 2024 ورؤيتها للعام القادم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عضو رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والفنان هاني رمزي، والفنانة ماجدة زكي والفنانة إلهام شاهين وبوسى شلبى وإيناس الدغيدى.

وأشار إلى هدم وبناء وتجهيز 4210 منازل، وتوزيع السلع التميونية واللحوم لـ371.491 أسرة وإقامة مؤتمرات توعية وتثقيف وترفيه لـ9370 أسرة، وإقامة 2074 مشروعا.

وأضاف: كما تم تجهيز العرائس وفرش المنازل بالأثاث لـ3338 أسرة، وتقديم مساعدات لـ1620 أسرة من الحالات الحرجة شهريا، كما تم دعم الأسر الغير منتظمة وتقديم شهريات لـ870 أسرة شهريا، ودفع المصروفات الدراسية لـ4761 طالبا ودعم 82940 أسرة بشراء الملابس لهم وتوزيع أدوات مدرسية لـ32426 طالبًا وإنشاء 4 حضانات.

وأشار إلى أن من ضمن الإنجازات مشروع الموبايل كلينك الذي حقق 4.2 مليون خدمة لـ 9000 قرية على مستوى الجمهورية، وأنه يتم عمل 24 قافلة طبية كما تم الوصول إلى 25 ألف عملية جراحية.

وقال أمير رمزي، إن كل شخص له دور مجتمعي لي حياته، مشيرًا إلى ضرورة أن يمد كل شخص إلى دوره مع الله والمحتاجين والأكثر فقرًا.

ونوه عن أن راعي مصر مؤسسة تخدم على الأرض بطريقة إنسانية فاعلة بشكل حقيقي، والأرقام لا تهم المؤسسة في حد ذاتها، ولكن ما يهمنا هي الإنسانية التي تميز المؤسسة.

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة بدأت في إجراءات ترخيص مدينة راعي مصر، التي تقع في محافظة المنيا على مساحة 11 ونصف فدان، مشيرًا إلى أنه خلال شهرين سيم بدء العمل ووضع أساسات المدينة.

ونوه عن أن المدينة تشمل 12 مشروعًا، وهي عبارة عن مجمع من الخدمات التي تقدمها للمواطنين من مختلف الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أنها تضم دار أيتام معاقين، دار مسنين، منطقة الورش والمدرسة الحرفية، مدرسة الصم وضعاف السمع، المدرسة الثانوية للتمريض، مستشفى خيري، دار ضيافة، ملاعب وحدائق ترفيهية، قاعات تعليمية مختلفة.

ولفت إلى أن المؤسسة تهدف في 2025 في خدمة 2 مليون مريض جديد و5000 عملية جراحية واعادة بناء ورفع كفاء 500 بيت جديد، وتأسس وتشغيل 8 حضانات ما قبل المدرسة جديدة، وكذلك تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة، وذلك بخلاف المساعدات الشهرية وباقي أنشطة المؤسسة.