حصاد 2024: أبرز زيجات وحفلات زفاف المشاهير في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - شهد الوسط الفني في عام 2024، الكثير من حفلات الزفاف التي جمعت المشاهير مع من اختاره قلبهم، فكان الزواج هو النهاية السعيدة لقصة حب جمعت نجوم ونجمات الفن. في هذا التقرير سنتذكر معًا هؤلاء المشاهير الذين ودعوا العزوبية ودخلوا القفص الذهبي.

حفلات زفاف شهر ديسمبر

زواج أبناء الإعلاميين عمرو الليثي وتامر أمين

احتفل المؤلف والسيناريست شريف الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي بزفافه إلى نور ابنة الإعلامي تامر أمين 13 ديسمبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك، وليلى وخطيبها الفنان هشام جمال.

كما حرص على التواجد عدد كبير من الإعلاميين بينهم طارق علام، خيري رمضان، وأحيا الحفل عدد من النجوم وهم تامر حسني، مصطفى قمر الذي تواجد برفقة أبنائه تيام وحمادة، حمزة نمرة، محمود الليثي، علي الحجار ورامي صبري.

كما حضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من قادة الدولة والوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

View this post on Instagram A post shared by Tarek Allam طارق علام (@tarekallam_tv)

زفاف أصيل هميم وبكر الدليمي

احتفلت الفنانة أصيل هميم بزواجها من رجل الأعمال بكر الدليمي متوجين قصة حبهما مع اقتراب العام من نهايته، بتاريخ مميز 12-12-2024، في قاعة دجلة الملكية في العاصمة العراقية بغداد، بحضور عائلتي العروسين وأصدقائهما وأهل الفن وقد أحيا حفل الزفاف الفنانون حاتم العراقي وعلي صابر وحمزة المحمداوي.

https://www.instagram.com/p/DDhTCSPI7Dt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أطلعوا على موديلات فساتين سهرة محتشمة بأسلوب أصيل هميم

حفلات زفاف شهر أكتوبر

زواج هافال حمدي ولوتس مسعود

أعلن الممثل هافال حمدي ابن الفنان الراحل طلحت حمدي والفنانة والكاتبة لوتس مسعود ابنة الفنان غسان مسعود، زواجهما 19 أكتوبر، عبر حسابيهما على إنستغرام، كما قاما بإرفاقها بتعليقات رومانسية وتبادلا عهود الزواج على تجدد حبهما بمرور الأيام.

https://www.instagram.com/p/DBUJhMaMpT5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

زفاف حازم زيدان ولمى بدور

احتفل الفنان حازم زيدان والفنانة لمى بدور بزفافهما يوم 14 أكتوبر، في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضور والد العريس الفنان القدير أيمن زيدان وحضور عدد من النجوم، منهم سعد مينا ويزن السيد وزوجته لمى الرهونجي، ورنا الأبيض وعبير شمس الدين وروعة ياسين.

View this post on Instagram A post shared by Titan Group (@titan.group.sy)

زفاف مريم الخشت

احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت بحفل زفافها، يوم 10 أكتوبر على شاب من خارج الوسط الفني يدعى أحمد أباظة، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين وبعض الحضور من الوسط الفني.

وقد شاركها فرحتها بحفل زفافها عدد من أصدقائها بالوسط الفني أبرزهم جميلة عوض، أسماء جلال، يسرا اللوزي، تامر هشام، والمخرج ماندو العدل وآخرون.

https://www.instagram.com/p/DBEckMZI8UG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته

احتفل الفنان علاء مرسي، السبت الموافق 5 أكتوبر، بزفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل كبير أُقيم بأحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل، منهم المنتج أحمد السبكي، كريم السبكي، أحمد السقا، الذي حرص على مشاركة علاء مرسي فرحته بزفاف ابنته.

وخلال رقص العروس ووالدها على أنغام أغنية "بنتي وحبيبتي" التي غناها مدحت صالح، مازح أحمد السقا صديقه علاء مرسي وأبعده ليرقص هو مع العروس.

كما حضر كلٌ من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، شيكو، صلاح عبدالله، هشام ماجد، ماجد المصري، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، أشرف عبدالباقي، رانيا فريد شوقي، المنتج جمال العدل، محمد رضوان، سمية الخشاب، المخرج خالد يوسف، سليمان عيد، محمد ثروت، أحمد آدم، ونرمين الفقي.

كما أشعل أجواء حفل الزفاف كلٌ من الفنان تامر حسني، مدحت صالح، مصطفى قمر، بفقرات غنائية مميزة، كما قدمت الراقصة دينا فقرة خاصة خلال الحفل، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

حفلات زفاف شهر سبتمبر

حفل زفاف مدير التصوير محمود شاهين

احتفل مدير التصوير محمود شاهين وهو نجل المنتج أيمن شاهين وعمته هي الفنانة إلهام شاهين، بحفل زفافه، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم الفنان محمد حماقي، تامر حبيب، ناهد السباعي، كريم محمود عبد العزيز، لاعب كرة القدم السابق عماد متعب، وزوجته يارا نعوم، والمخرج حسام الحسيني، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة نسرين إمام، ومحمد الشرنوبي.

وحرصت "عمة العريس" الفنانة إلهام شاهين، و"عمه" الفنان أمير شاهين، على حضور حفل الزفاف وذلك بعد خروجهما من عزاء والد زوجة أمير شاهين.

https://www.instagram.com/p/C_i46ybOBIM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اعرفوا أيضًا أحدثهم رنا سماحة.. ثنائيات طاردتهم شائعات الانفصال

حفلات زفاف شهر يوليو

زواج دانييلا رحمة وناصيف زيتون

احتفلت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة والمطرب السوري ناصيف زيتون بزفافهما، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو، في لبنان، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين جداً والعائلة، وتم منع التصوير نهائيًا، بعد وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محفظات لا يمكن استخدام الكاميرات من خلالها، واكتفى الثنائي بإطلاق ألبوم الصور عبر حسابهما على "إنستغرام".

View this post on Instagram A post shared by Zeytoun (@nassifzeytoun)

زواج بتول الحداد والمنتج مصطفى الغزولي

احتفل المنتج مصطفى الغزولي بزفافه على الفنانة الشابة بتول الحداد يوم 15 يوليو، في حفل فخم ومميز حرَص على حضوره عددٌ كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني لتهنئة العروسين ومشاركتهما هذا الحدث السعيد.

كان لافتاً للانتباه وجود حضور فني مكثف خلال حفل الزفاف، وكان أبرز الحضور: المنتج أحمد السبكي، مي عزالدين، أمير كرارة، أحمد صلاح حسني، ياسمين صبري، محمود عبد المغني، صبري فواز، هبة عبد الغني، هبة مجدي، هيثم شاكر، محمد علي رزق، أحمد التهامي، محمد مهران، كارولين عزمي، إيمان العاصي، أشرف زكي، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم من النجوم.

View this post on Instagram A post shared by طارق زيدان - Tarek Zidan (@tarekzidan.official)

نادين تحسين بيك وإياد عيسى في أحضان الطبيعة

احتفل الثنائي نادين تحسين بيك وإياد عيسى بحفل زفافهما الأحد 21 يوليو الماضي، وذلك في منطقة وادي قنديل بمحافظة اللاذقية، وقد أطلت نادين بأكثر من إطلالة، وقد حضر حفل الزفاف عدد من الأهل والأصدقاء للعروسين، وفي مقدمتهم والدا العروس الفنان حسام تحسين بيك وزوجته وابنهما راكان وعائلته، وكذلك عدد من نجوم الفن والمشاهير بينهم يزن خليل، حلا رجب، حسن خليل، روعة السعدي، مروة الأطرش، راما زين العابدين، ميخائيل صليبي.

وقد شاركت النجمة السورية نادين تحسين بيك جمهورها ومحبيها، فرحتها بزفافها على النجم السوري إياد عيسى، بعدد من الصور عبر حسابها على "إنستغرام" من جلسة تصوير رومانسية على البحر، وقد انهالت عليهما تعليقات التهنئة على الزواج ومتمنين لهما السعادة والاستقرار.

https://www.instagram.com/p/C95LBy3i6F9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

زواج بشرى وخالد محمود حميدة أمام البحر في الساحل الشمالي

احتفلت الفنانة بشرى، الأربعاء 31 يوليو الماضي، بزفافها على رجل الأعمال خالد نجل الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، في حفل عائلى أقيم في شاطئ خاص بالساحل الشمالي، اقتصر على العائلة والأصدقاء.

وخضعت بشرى لجلسة تصوير رسمية مع زوجها خالد الذي يحمل لقب الفنان محمود حميدة كاسم للشهرة، تقديرًا لمكانته وأكدت النجمة بشرى أن حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فقط.

View this post on Instagram A post shared by Al Sagheer Salons (@alsagheersalons)



شاهدوا أيضًا حصاد 2024.. أجمل إطلالات النجمات العربيات لهذا العام

حفلات زفاف شهر يونيو

مفيدة شيحة تحتفل بعقد قران ابنتها "منة"

احتفلت الجمعة الموافق 28 يونيو، الإعلامية مفيدة شيحة بعقد قران ابنتها "منة"، وذلك داخل مسجد محمد علي بالقلعة التاريخية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الإعلام والأهل والأصدقاء.

وقد شاركت مفيدة شيحة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، جمهورها ومحبيها فرحتها، من خلال عدد من الفيديوهات أثناء عقد القران، كما شاركت فيديو وهي ترقص معها على أنغام أغنية صباح "أمورتي الحلوة"، وعلقت على الفيديو قائلة: "حبيبة أمها حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وحياتي كلها".

وقد حرص عدد كبير من الإعلاميات على الحضور أبرزهن مريم أمين، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي، سهير جودة، كريم جوك وآخرون.

View this post on Instagram A post shared by Mofida Shiha - مفيدة شيحة (@mofidashihaofficial)

جميلة عوض وحفل زفاف خيالي

في حفل زفاف خيالي، حضره عدد كبير من نجوم الفن، احتفلت النجمة الشابة جميلة عوض الخميس 6 يونيو الماضي، بزفافها على المونتير أحمد حافظ، بالقلعة التاريخية بالقاهرة.

وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة جميلة عوض وأحمد حافظ حفل زفافهما، كان على رأسهم الفنان عمرو دياب الذي شارك في إحياء الحفل وغنى بعض أغانيه الشهيرة، وكذلك الفنان مصطفى قمر الذي أشعل الأجواء بأغانيه المعروفة، وغنى في الحفل أيضاً الفنان محمد حماقي والفنان أحمد سعد، فيما حرص على الحضور الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش.

كما حضر أيضاً أحمد عز، يسرا، نيللي كريم، ميرفت أمين، أحمد فهمي، أشرف زكي وزوجته روجينا، حلا شيحة، درة وزوجها هاني سعد، نجلاء بدر، المنتج أحمد السبكي، المخرج كريم السبكي، خالد الصاوي، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أسماء جلال، فدوى عابد، غادة عادل، المخرج محمد بكير، لقاء سويدان، وسارة عبد الرحمن، وشام الذهبي ابنة أصالة.

كما حضر أيضاً: منة شلبي، أنوشكا، ريهام عبد الغفور، الكاتب أيمن سلامة، المخرجة مريم أحمدي، تامر حبيب، علا رشدي، المطرب أبو، إنجي كيوان، أمير عيد، محمد حفظي، المخرج عمرو سلامة، مريم الخشت، أحمد داود، آسر ياسين، صابرين وزوجها المنتج عامر الصباح، سلمى أبو ضيف، شيرين رضا، هنا شيحة، المخرج محمد شاكر خضير، شريف سلامة، داليا مصطفى، وشيرين.

https://www.instagram.com/p/C79oOsUtY7D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سارة أبي كنعان ووسام فارس في أجواء رومانسية

كما شاركت النجمة اللبنانية سارة أبي كنعان من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عددًا من الصور من جلسة تصوير مليئة بالأجواء الرومانسية مع زوجها وسام فارس، وذلك خلال حفل زفافهما، والذي أُقيم 1 يونيو الماضي في لبنان، بعد قصة حب دامت لمدة خمس سنوات.

حيث ظهر العروسان في جلسة تصوير على شاطئ البحر، ومحاطين بالشموع في أجواء مليئة بالحب والرومانسية والجمال.

https://www.instagram.com/p/C7r2pBDt3Ay/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اطلعوا على العروس سارة أبي كنعان تتألق في حفل زفافها.. إليك أجمل إطلالاتها الجمالية

حفلات زفاف شهر مايو 2024

زفاف ياسمين رئيس بأجواء خيالية

كما احتفلت النجمة ياسمين رئيس الخميس الموافق 30 مايو، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، والذي أُقيم بالقلعة التاريخية بالقاهرة، وسط حضور الأهل وعدد من الأصدقاء.

وقد حرص عدد من النجوم على حضور عقد قران ومشاركة ياسمين رئيس فرحتها بزفافها، وكان أول الحضور النجم كريم فهمي وزوجته، دينا الشربيني، نجلاء بدر، ميرهان حسين، ودنيا سامي وآخرون .

https://www.instagram.com/p/C7royJuAfBu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي

حيث احتفلت مساء الجمعة 17 مايو الفنانة الشابة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بحفل زفافها إلى رجل الأعمال محمد المغازي، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأهل.

وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي، عدداً من الفيديوهات من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" من حفل الزفاف، والذي حضره عدد كبير من نجوم الوطن العربي والإعلاميين أبرزهم، روجينا وزوجها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ياسر جلال، نبيلة عبيد، أروى جودة، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ريهام حجاج، سوسن بدر والإعلامي عمرو الليثي.

ومن نجوم الغناء أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب والذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه منها : "يا أنا يا لا، دا لو اتساب، بحبه وغيرها"، مع تفاعل كبير من جانب العروسين والحضور، كما حرص المخرج محمد سامي مشاركته الرقص في الحفل.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)



تعرفوا على آخرهن بشرى.. شاهدوا صور النجمات في شهر العسل في 2024

سلمى أبو ضيف تعلن ارتباطها بطريقة رومانسية

في يوم 15 مايو، أعلنت سلمى أبو ضيف زواجها عبر ستوري حسابها على إنستغرام، بإعادة نشر صورة لها تجمعها وخطيبها وعلقت عليها بوضع أيقونة لخاتم من الألماس.

كما نشر إدريس عبد العزيز عدة مقاطع فيديو تظهر فيها سلمى أبو ضيف، وهي تضع الخاتم في يدها وتقول: لقد تزوجنا، مع تعليقات من أصدقاء مقربين لهما أكدوا أن الزواج تم بالفعل.

@sayidaty أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطبتها من إدريس عبد العزيز ونشرت صورة نشرتها برفقته على "إنستغرام"، كما شارك إدريس عبد العزيز فيديو له أثناء التقدم لطلب يد سلمى أبو ضيف، وموافقتها عليه، وإلباسها لخاتم الخطبة #سلمى_أبو_ضيف #سلمي_ابو_ضيف @Salma @الخليج 365 original sound - الخليج 365



تعرفوا على دخول 4 فنانات "نادي الأمومة" قريباً: أبرزهن سلمى أبوضيف

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته "فرح"

كما احتفل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بحفل زفاف ابنته "فرح" 11 مايو الماضي، الذي حضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركة مصطفى كامل فرحته، ومن بين هؤلاء الفنان تامر حسني، مصطفى قمر، مدحت صالح، محمد منير، محمد رمضان وعدد آخر من المشاهير.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

المذيعة لينا الطهطاوي والبلوغر محمد فرج

كما احتفلت المذيعة لينا الطهطاوي الخميس 10 مايو 2024 بحفل زفافها على البلوغر محمد فرج؛ بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حفل سيطرت عليه الأجواء العائلية الجميلة، وبحضور عدد من الأصدقاء، منهم تامر حسني الذي أشعل أجواء الحفل بأغانيه والنجمة هنا الزاهد، الصديقة المقربة للعروس، والمطرب عزيز مرقة، المطربة بوسي، الفنان الشاب محمد الشرنوبي، وعدد كبير من صناع المحتوى.

View this post on Instagram A post shared by BLING WEDDINGS (@bling.weddings)

ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"

كما احتفلت ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي" والذي عُرض خلال رمضان 2024، بحفل زفافها يوم الجمعة 10 مايو، وذلك بأحد القصور التاريخية على جزيرة الدهب، بحضور الأهل والأصدقاء.

حيث أعادت العروس ملك الحسيني نشر الصور التي التقطها لها أصدقاؤها من حفل الزفاف، وذلك من خلال خاصية "ستوري" عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان

كما دخلت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي القفص الذهبي يوم 6 مايو، في حفل ومراسم أُقيمت في لندن بحضور العائلة والأصدقاء.

وذكرت بعض وسائل الإعلام العربية أن حفل زفاف مايا رعيدي وزوجها شريف فهمي كراغولا الرئيسي سيكون في سبتمبر المقبل في اليونان، على أن يجمع إضافة إلى العائلة والأصدقاء عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمشاهير.

https://www.instagram.com/p/C6mSGFLoQKB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وتابعوا أيضًا بعد قرار الاعتزال.. حفلات زفاف أحياها عمرو دياب

حفلات زفاف شهر أبريل 2024

بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها "سلمى"

كما احتفلت الفنانة بدرية طلبة بحفل زفاف ابنتها سلمى في 27 أبريل الماضي، وشهد حفل الزفاف حضور العائلة والأصدقاء وعدد كبير الفنانين والذين حرصوا على مشاركتها الاحتفال.

وجاء من أبرز الحضور من الوسط الفني كل من سوسن بدر، ميرهان حسين، منال سلامة، بوسي شلبي، وفاء عامر، أيتن عامر، دياب، حسني شتا، تامر شلتوت، عزة مجاهد، الإعلامية مريم أمين، الإعلامية أسما إبراهيم، كما شهد الحفل حضور عدد من المطربين الذين قاموا بالغناء وهم هيثم شاكر، المطربة بوسي، مصطفى قمر، حمادة هلال، فيما قامت الفنانة دينا بتقديم فقرات الرقص خلال الحفل.

https://www.instagram.com/p/C6TpG3psVDJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

المطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها "أميرة"

كما عادت المطربة المعتزلة حنان للأضواء من جديد بعد غياب 27 عاماً، وذلك خلال حفل زفاف ابنتها "أميرة" في 21 أبريل الماضي، والذي حرص عددٌ من نجوم التسعينيات على حضوره، ومن بينهم: خالد زكي، وحميد الشاعري، وحسام حسني، ومنى عبدالغني. وسادت الحفلَ حالةٌ من البهجة والسعادة وسْط تراقص الحاضرين على أنغام أغاني التسعينيات كما حرصت "حنان" على أداء بعض الأغنيات خلال الحفل.

محمد فؤاد يحتفل بزفاف نجله "عبد الرحمن"

كما احتفل النجم محمد فؤاد بحفل زفاف نجله "عبد الرحمن" يوم 19 أبريل الماضي، الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم الغناء والفن أبرزهم عمرو دياب، تامر حسني، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، وآخرين والذين حرصوا على مشاركة محمد فؤاد فرحته بزواج نجله.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hussein (@tamerhussein)

الفنان حمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته

وعلى طريقة شخصية "أبو موتة" والتي جسدها مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم"، احتفل الفنان حمدي هيكل بزفاف ابنته يوم 9 أبريل 2024، على شاب من خارج الوسط الفني، والذي قدم ابنته للعريس بأداء الشخصية في الفيلم.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Owka Production (@ahmed.owka)

حفلات زفاف شهر مارس 2024

الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بزواج نجله

كما احتفل الشاعر الكبير بهاء الدين محمد في الربع الأول من 2024 في شهر مارس، بزفاف نجله وشارك مع جمهوره فرحته بهذا الزواج، إذ نشر عبر حسابه على "فيسبوك"، صورته مع ابنه وعروسته وبارك لهما وتمنى لهما حياة سعيدة وعلق عليها بالقول "إبني بيتجوز.. ربنا يسعد قلوبكم ويستر حياتكم".



حفلات زفاف شهر فبراير 2024

زواج الفنان محمود عامر

الفنان محمود عامر والذي تصدر الترند بزواجه في شهر فبراير من طبيبة نفسية تدعى رشا فرج، رغم بلوغه سن الـ 70 عامًا، وشارك الصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنًا زواجه من الدكتورة رشا فرج.

وعلق محمود عامر على الصور قائلًا : "الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج".



زواج النجم رامي وحيد

وودع النجم رامي وحيد العزوبية في شهر فبراير 2024، حيث احتفل مع جمهوره ومحبيه من خلال نشر صورة تجمعه بالعروس، وهي من خارج الوسط الفني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها بالقول: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم الزواج الحمدلله".



يناير 2024

نجمة "ذا فويس" شيماء عبد العزيز

كما كشفت الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز نجمة برنامج "ذا فويس" ، عن دخولها القفص الذهبي، بالتزامن مع ذكرى ميلادها 26 يناير، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

و اكتفت شيماء عبد العزيز بنشر مجموعة صور لها من ليلة العمر بمحابس الزواج رفقة زوجها، دون الكشف عن ملامحه و هويته.

https://www.instagram.com/p/C2kaPfQIMqf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الإعلامية سارة مراد

كما احتفلت الإعلامية سارة مراد يوم 24 يناير 2024، من خلال نشر صورة عبرحسابها الرسمي على "إنستغرام"، من عقد القران بصورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليها: "We Got Married"، مضيفة: "الحمدلله تمت الملكة وصرنا عيلة".

كما نشرت صورة أخرى تجمعها وزوجها وهما يحملان قالب حلوى على شكل قلب باللون الأبيض كتب عليها Just Married، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن حفل الزواج، ونشرت صوراً أخرى جمعتها بعائلتها وعائلة زوجها.

https://www.instagram.com/p/C2h5U7FScJt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكم متابعة آخرهن رانيا يوسف.. فنانات خضن تجربة الغناء مع التمثيل



