شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تدعو الملاك لاستخراج التصاريح لتسوير الأراضي الفضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت أمانة منطقة الرياض ملاك الأراضي الفضاء في المدينة إلى استخراج تصريح “تسوير أرض فضاء” والبدء في تسوير أراضيهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري، والحد من تراكم المخلفات داخل الأراضي الفضاء، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن للملاك الأراضي استخراج التصاريح اللازمة عبر منصة الخدمات الإلكترونية، والاطلاع على المعايير والاشتراطات المحددة لتسوير الأراضي عبر زيارة موقع الأمانة الإلكتروني:هنا ،مؤكدة أهمية الامتثال لهذه التعليمات؛ لتحقيق بيئة حضرية نظيفة ومنظمة.

يُشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن تنفيذ إستراتيجية أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع جودة الحياة، أنسنة المدينة، وتعزيز الامتثال في التخلص من نفايات البناء والهدم في المواقع المخصصة لها.

كما تُعَد هذه المبادرات جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير المدن وتحقيق استدامتها من خلال تحسين بنيتها التحتية وضمان بيئة حضرية ملائمة للسكان والمستثمرين على حد سواء.

وتشدد الأمانة على أهمية دور المواطنين والملاك في دعم هذه الجهود من خلال الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء والاطلاع على الضوابط والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز جودة البيئة الحضرية داخل مدينة الرياض وجعلها نموذجًا متقدمًا للتطوير الحضري المستدام.