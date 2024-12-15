شكرا لقرائتكم خبر عن على تباين.. نتائج البورصة المصرية بعد إغلاقات اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات بورصة مصر

البورصة المصرية

نتائج البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين.هذا واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.وجاء هذا وسط تعاملات كلية بلغت نحو 10.9 مليارات جنيه، تضمن تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل الملكية.وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.3 مليارات جنيه. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06 % ليصل إلى مستوى 30776 نقطة.فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.45 % ليبلغ 8613.85 نقطة.وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.36 % ليصل إلى 11777.22 نقطة.كانت خسرت البورصة المصرية نحو 7.3 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.263 تريليون جنيه.وجاء بنسبة تراجع بلغت 0.3%، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.14% مسجلاً 30795.09 نقطة.وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.18% ليصل إلى 8575.03 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 11735.07 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 521.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.477 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 558 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.