عدوان: بري أمامه خيار مهم وتأخير جلسة انتخاب الرئيس لأسبوعين لن يكون جيدًا

اشار النائب جورج عدوان، الى أن "اللبنانيين يريدون دولة بلا سلاح تنطلق من سيطرتها وتأمين الأمن والمحاسبة ومكافحة الفساد"، لافتا الى أننا "بحاجة إلى رئيس يضرب إيده على الطاولة ويعطي أوامر لتطبيق القرارات الدولية، ونتواصل مع الجميع أننا دخلنا مرحلة مختلفة".

ورأى في حديث لقناة "الجديد"، الى أن "كثيرين يعتقدون أنهم يستطيعون الاستمرار كما في عام 2006 لكن هذا لم يعد قائماً"، معتبرا أن "دون أدنى شك ممارسة قائد الجيش العماد جوزاف عون داخل الجيش كانت جيدة لكن ال​سياسة​ شيء آخر ولن ننتقل الآن إلى الأسماء الرئاسية".

وأكد ان "إذا لم تنضج جلسة 9 كانون الثاني يجب أن تنضج بعدها بأقرب وقت لكن تأخيرها لأسبوعين لن يكون جيداً". وراى أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمامه خيار مهم والسؤال هل سيختار رئيساً قوياً؟". واوضح أن "جلسة 9 كانون لم تنضج بعد لأسباب داخلية وخارجية ولكنها لم تسقط حتى الآن".