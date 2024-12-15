الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، في نشرتها المسائية أن "يكون الطقس مستقر نسبياً حتى صباح يوم الثلاثاء، حيث يتعرض لبنان لبعض التقلبات التي قد تؤدي إلى أمطار محلية متفرقة".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا الإثنين غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق، كما يتشكل الضباب المحلي فوق المرتفعات الشمالية".

ولفتت الى أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار محلية متفرقة"، موضحة أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة".

واضافت أن "طقس الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة".