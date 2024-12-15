شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15-12-2024، بعد أن ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بمقدار 120 جنيهًا بنسبة 3.3% خلال أسبوع المنقضي ، ليغلق الذهب تداولات الأسبوع المنقضي عند المستوى 3805 جنيهات للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3685 جنيها للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3880 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4337 جنيها.

عيار 21 يسجل 3795 جنيها.

عيار 18 يسجل 3253 جنيها.

الجنيه الذهب 30360 جنيها.

الذهب خلال أسبوع

وشهد الذهب في مصر، ارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى أمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.

ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب في مصر الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.

من جهة أخرى فقد شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي ليساعد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع لقمة سعرية هذا الأسبوع عند 3880 جنيه للجرام.