المسيحيون في سوريا.. ماذا ينتظرهم في عهد "الاسلام السني"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دمشق: هل يستطيع المجتمع المسيحي المتضائل في سوريا أن ينجو تحت حكم الجهاديين؟ انضم المسيحيون السوريون، الذين كانوا موالين لنظام الأسد، إلى الاحتفالية الوطنية بعد الإطاحة ببشار الأسد، ولكن هل يمكنهم أن يثقوا في تعهدات الحكام الإسلاميين الجدد؟

أثار الاستيلاء السريع على السلطة من قبل جماعة الجهادية السنية هيئة تحرير الشام (HTS) في سوريا مخاوف بشأن مصير الأقلية المسيحية في البلاد.

بلغ عدد المسيحيين 1.5 مليون قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، وكانوا يشكلون حوالي 10% من سكان سوريا، وفي غضون عقد من الزمان، تضاءل عددهم بشكل كبير، وفي عام 2022، لم يتبق سوى 300 ألف، أو حوالي 2٪ من سكان سوريا الحاليين، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة كنسية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة.

أكثر تعليماً وثراءً

على الرغم من أنهم كانوا تقليديًا أكثر ثراءً وتعليمًا من متوسط ​​سكان سوريا، فقد هاجر المسيحيون بشكل جماعي هربًا من الاضطهاد من جانب داعش، ولكن أيضًا للفرار من الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا.

وقد طمأن زعماء هيئة تحرير الشام الجدد السوريين والمجتمع الدولي مراراً وتكراراً بأنهم سيحمون جميع الأقليات ــ التي تشمل أيضاً الشيعة والعلويين والدروز والأكراد وغيرهم ــ وحث رئيس الوزراء الجديد محمد البشير ملايين اللاجئين السوريين في الخارج على العودة إلى ديارهم، متعهداً بضمان "حقوق جميع الناس وجميع الطوائف في سوريا".

المسيحيون.. آلاف السنين في سوريا

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت البلاد ستصبح مرة أخرى مكاناً متسامحاً وتعددياً كما يزعم قادتها الجدد. وقد أعربت منظمة الدفاع عن المسيحيين غير الحكومية ومقرها واشنطن العاصمة مؤخراً عن قلقها بشأن مصير الوجود المسيحي الذي دام آلاف السنين في سوريا.

في بيان صدر بعد استيلاء المتمردين على حلب قبل أسبوعين، قالت مصادر في حلب إن المسيحيين "يعيشون في خوف" وكانوا "هدفًا للجرائم والتخريب على نطاق واسع".

ومع ذلك، أجرى مركز اتصالات السلام، وهي منظمة غير ربحية في نيويورك، مقابلة مؤخرًا مع سكان مسيحيين في حلب بمناسبة عيد القديسة بربارة، وهو احتفال يحتفل به مسيحيو الشرق الأوسط، قالوا إنهم كانوا خائفين في اليومين أو الثلاثة أيام الأولى بعد استيلاء هيئة تحرير الشام، لكنهم يشعرون الآن أنه ليس لديهم أي سبب للقلق، وأن الكنائس تعمل بشكل طبيعي.

المسيحيون مع الأسد

خلال السنوات الثلاث عشرة من الحرب الأهلية، ظل المسيحيون موالين إلى حد كبير لنظام الأسد، الذي صور نفسه كمدافع علماني عن الأقليات الدينية. ولم يتخذ المسيحيون إجراءات نشطة لدعم النظام، مثل تنظيم ميليشيات مسلحة للدفاع عنه، كما قال المحلل السوري حازم الغبرة، المستشار الأول السابق لوزارة الخارجية الأمريكية والذي يدير شركة استشارية أمنية في الشرق الأوسط مقرها واشنطن العاصمة.

وقال الغبرة، وهو من مواليد دمشق، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "في الغالب، كان المسيحيون خائفين. كانوا قلقين بشأن العناصر الإسلامية في الانتفاضة السورية - وهذا من الصعب تجاهله. لكنهم كرروا أيضًا رسالة النظام بأن أي شخص يقف ضد النظام هو إرهابي إسلامي".

وأشار إلى أن وصفهم بأنهم مؤيدون للنظام اليوم، بعد الإطاحة ببشار الأسد، "سيكون بمثابة إهانة".

لقاء دافئ مع أحمد الشرع

مثل معظم السوريين الآخرين، بدا المسيحيون مسرورين بسقوط الدكتاتورية الوحشية. قال الراهب الفرنسيسكاني بهجت قره كش الذي يعمل كاهنًا لرعية حلب اللاتينية لوكالة فاتيكان نيوز هذا الأسبوع إن المسيحيين "أُنهكوا تمامًا من العيش تحت حكم النظام" بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وأشار رجل الدين أيضًا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أظهر المتمردون تسامحًا متزايدًا تجاه المسيحيين، وأعادوا الممتلكات المصادرة. وفي منطقة إدلب، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام على مدى العقد الماضي، ورد أنه سُمح للمسيحيين بمواصلة ممارسة عقيدتهم.

وقال المطران حنا جلوف، النائب الرسولي في حلب، لوكالة فاتيكان نيوز إنه التقى بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الذي أعطاه "تأكيدات على أن المسيحيين وممتلكاتهم لن يتم المساس بها، وأن [المسلحين] سيلبون جميع طلباتنا المشروعة".

ولكن في عام 2015، قال الشرع، الذي كان يُعرف آنذاك باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، في مقابلة مع الجزيرة إنه بمجرد سيطرة الجماعة على كامل سوريا، فإنها ستفرض الشريعة الإسلامية على البلاد.

وقال الزعيم الجهادي إن المسيحيين، باعتبارهم "أهل الكتاب"، سوف يتمتعون بمكانة مميزة ويُسمح لهم بممارسة عقيدتهم، ولكن وفقًا للشريعة الإسلامية، فسوف يكونون ملزمين بدفع ضريبة الجزية للفرد - على الرغم من أن هيئة تحرير الشام لم تكن تفرضها في ذلك الوقت في المناطق التي تسيطر عليها.

وقال الجولاني في ذلك الوقت إن مصيرًا مختلفًا ينتظر الأقليات الدينية الأخرى في سوريا، مثل العلويين والدروز، الذين نشأت عقائدهم من الإسلام منذ قرون ولكنها انحرفت بعد ذلك. وقال الجولاني إن هاتين المجموعتين سوف تضطران إلى "تصحيح أخطائهما العقائدية واعتناق الإسلام".

اختطاف 13 راهبة

في عام 2013، أي قبل عامين من المقابلة، اختطفت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا الذي كان الجولاني يقوده آنذاك، 13 راهبة وسط قتال مع قوات النظام. وتم إطلاق سراحهن بعد ثلاثة أشهر بعد أن وافقت قطر على دفع 16 مليون دولار للخاطفين.

اليوم، يبدو أن الجولاني يتجنب هذه المواقف الأصولية. فقد تخلى عن علاقاته بتنظيم القاعدة في عام 2016، ويصور نفسه الآن باعتباره بطل التعددية والتسامح.

لست الجولاني.. أنا الشرع

في الأيام الأخيرة، أسقط زعيم التمرد اسمه الحربي وبدأ يشير إليه باسمه الحقيقي، أحمد الشرع. وخلع زيه كمقاتل إسلامي متشدد وارتدى البدلات الرسمية لإجراء المقابلات الصحفية، وتحدث عن بناء مؤسسات الدولة ولامركزية السلطة لتعكس تنوع سوريا.

الحكومة الانتقالية المعينة يوم الثلاثاء لا تشمل سوى أعضاء من إدارة هيئة تحرير الشام في إدلب، والمعروفة باسم "حكومة الإنقاذ"، ولا تضم ​​أي ممثلين من الفصائل المتمردة العلمانية أو الجماعات الدينية بخلاف المسلمين السنة.

"إن المخاوف ليست حكراً على المسيحيين. فهي مشتركة أيضاً بين متوسط ​​السكان السنة المعتدلين"، كما قال الغبرة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. "إذا انتهى بنا الأمر إلى حكم على غرار طالبان في سوريا، فسوف يتم استهداف المسيحيين أولاً، ولكن في نهاية المطاف، سيتم استهداف السنة المعتدلين أيضاً".

إن تجربة هيئة تحرير الشام في حكم منطقة إدلب على مدى السنوات الماضية يمكن أن توفر مؤشراً لسلوكها المستقبلي في حكم البلاد.

هيئة تحرير الشام ليست بشار

قال آرون زيلين، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقابلة أجريت مؤخراً مع فرانس 24 إن حكم هيئة تحرير الشام في إدلب كان "نموذجاً للحكم الاستبدادي، وليس سيئاً تماماً مثل الاستبداد الذي مارسه نظام الأسد. لم تكن ديمقراطية ليبرالية بأي حال من الأحوال". لكن زيلين أشار إلى أن الجماعة الإسلامية تخلت على ما يبدو عن أي تطلعات إلى "الجهاد العالمي".

وفي مقال نُشر مؤخرًا، قال زيلين إن المسيحيين في تلك المناطق عوملوا كمواطنين من الدرجة الثانية، حيث لم يتم تمثيلهم في الحكومة المحلية، ومجلس الشورى العام، وتم التعامل مع مصالحهم من قبل "مديرية شؤون الأقليات".

زار الصحفي وسيم نصر من قناة فرانس 24 إدلب في عام 2023 وأفاد بأن المئات القليلة من المسيحيين الذين بقوا في المنطقة سُمح لهم بإقامة القداسات، ولكن ليس بإظهار الصلبان أو قرع أجراس الكنائس.

تنازلات وانفتاح قادم على العالم

ظل المحلل السوري الغبرة متفائلاً بأنه بمجرد أن تصبح هيئة تحرير الشام الحكومة المعترف بها دوليًا في سوريا، فسوف تضطر إلى تقديم تنازلات وإظهار المزيد من الانفتاح.

قال الغبرة: "في إدلب، لم يكن على هيئة تحرير الشام التعامل مع مخاوف المجتمع الدولي. سوف تحتاج إلى الدعم الفني والمساعدات والوقود والكثير من الأشياء. لذلك يجب أن يكون نهج المجتمع الدولي معاملاتي. سيتعين على هيئة تحرير الشام السماح لكل مجموعة دينية بممارسة شعائرها دون عوائق من أجل الحصول على مساعدة خارجية".

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مترجم عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"