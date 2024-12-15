فيدان أكد أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا: الجميع بحاجة لعملية انتقالية منظمة يقودها السوريون

أشار وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​، إلى أنّ "المنطقة تشهد مرّةً أخرى أيّامًا تاريخيّة"، مؤكّدًا أنّ "الشّعب السّوري يستحق العيش في أمن وحرّيّة ورفاه، وأنّ المرحلة المقبلة ب​سوريا​ قد لا تكون سهلةً، إلّا أنّ أنقرة ستواصل السير جنبًا إلى جنب مع الشّعب السّوري". وركّز على "أهميّة استقرار سوريا للمنطقة والعالم بأسره"، معتبرًا أنّ "الجميع بحاجة إلى عمليّة انتقاليّة منظّمة وتشمل الجميع ويقودها السّوريّون".

وشدّد، خلال اجتماع وزاري عُقد في مدينة العقبة جنوب الأردن، بشأن سوريا، عقب الإطاحة بنظام الرّئيس السّوري بشار الأسد، على "أهميّة الحفاظ على مؤسّسات الدّولة السّوريّة في هذه المرحلة، وإجراء إصلاحات عند الحاجة، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السّوريّة، وحماية التّنوّع الاجتماعي الغني للبلاد واحترام الأقليّات كافّة".

ودعا فيدان إلى "إدارة العمليّة في سوريا بروح من الوحدة والتّفاهم المتبادل والحذر والاهتمام"، مؤكّدًا "أهميّة أن يستمر ​المجتمع الدولي​ في تقديم الدعم السّياسي والإنساني لسوريا، وضرورة عدم السّماح للإرهاب بأي شكل من الأشكال باستغلال الفترة الانتقاليّة". ولفت إلى "ضرورة تنسيق الجهود واستخلاص الدّروس من الأخطاء السّابقة"، محذّرًا من أنّ "أي خطوة خاطئة قد تتسبّب بموجة هجرة جديدة".

وذكر أنّ "على مدى السّنوات العشر الماضية، يسعى تنظيم "بي كي كي" للاستفادة من الفوضى في سوريا. يحاولون إعادة هيكلة أنفسهم ضمن تنظيم "قسد"، ونحن نواصل محاربة إرهاب "بي كي كي" وإخراجه من هناك"، معلنًا "دعم تركيا للممثّلين الشّرعيّين للأكراد السّوريّين وللحقوق الكرديّة في دمشق".