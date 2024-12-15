استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفي في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين ومنزلاً بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة، وذلك بعد ساعة من استهداف مدرسة أخرى تؤوي نازحين في المدينة، أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، كما استشهد صحفي في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 194 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

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