السعودية | “التدريب التقني” يطلق خدمة الشهادات الإلكترونية وربطها بتطبيق “توكلنا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خدمة الشهادات الإلكترونية عبر منصة “منار” الرقمية في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل إصدار شهادات المتدربين والمتدربات بمعاهد ومراكز التدريب الأهلية.

وأوضح النائب المساعد لسياسات التدريب والجودة المهندس عبدالرحمن المرواني، أن هذا الإجراء يعد أحد أبرز مبادرات الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، ويقدم حلًا تقنيًا مبتكرًا يقلل الأعباء الإدارية، ويوفر الوقت والجهد للمتدربين والمنشآت التدريبية على حد سواء.

وبين أن الخدمة تتميز بالتكامل التقني المتطور بين منصة “منار” وأنظمة مركز المعلومات الوطنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تم ربط الخدمة بتطبيق “توكلنا”، وتُعرض الشهادات في المحفظة الرقمية، مما يتيح للمتدربين والمتدربات الوصول إليها بسهولة وأمان في أي وقت، ويعزز من موثوقية الخدمة.

يذكر أن إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للشهادات الإلكترونية بمنشآت التدريب الأهلية والتي يتجاوز عددها (1300) منشأة ، يجسد التزامها بتطوير وتحسين تجربة المتدربين، وتسهيل رحلتهم التدريبية .

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