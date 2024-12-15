تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف Oppo Find X8 Ultra القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم لسلسلة هواتف Find X8 إصدار جديد بعلامة Ultra التجارية قريباً، ولقد أوضحت أحدث التسريبات بعض مواصفات Oppo Find X8 Ultra.

تخطط Oppo لإطلاق هاتف Find X8 Ultra في حدث يعقد العام المقبل، على أن ينافس هاتف Galaxy S25 Ultra المرتقب من سامسونج في الأسواق.

ولقد كشف تقرير جديد من “Digital Chat Station” عن مواصفات الهاتف الذي يأتي بشاشة منحنية من الإتجاهات الأربعة بحجم شاشة 6.8 إنش، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 2K، وتضم مستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية، وهي ترقية كبيرة مقارنة بالإصدار السابق الذي جاء بمستشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة.

كما أشار تقرير “Digital Chat Station” إلى أن الهاتف يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والأتربة وأيضاً معايير IP69، ومن المتوقع أن يحصل هذا الإصدار على ترقية في البطارية التي تتميز بقدرة 6000 mAh وهي أيضاً ترقية كبيرة مقارنة بهاتف Ultra السابق الذي يتميز بقدرة بطارية 5000 mAh.

من جانب أخر تنخفض قدرة الشحن في الهاتف عن الإصدار السابق، حيث يأتي الإصدار الجديد بتقنية الشحن السريع بقدرة 80 أو 90 W، مقارنة بقدرة 100W في الإصدار السابق.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Find X8 Ultra ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، على عكس الإصدارات الأخرى من السلسلة التي تتميز بمعالج Dimensity 9400.

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