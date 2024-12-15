تكنولوجيا: هاتف Galaxy F16 5G ينطلق في سوق الهواتف منخفضة التكلفة قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy F16 5G للأسواق في نهاية هذا العام أو بداية عام 2025، ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار في الفئة منخفضة التكلفة بتصميم يحاكي إصدارات الشركة من سلسلة M.

ولقد رصد هاتف Galaxy F16 5G في قاعدة بيانات (BIS) بنموذج رقم (SM-E166P)، كما ظهر الهاتف مع Galaxy M16 الذي سجل بنموذج رقم SM-M166P.

من جانب أخر أختبر هاتف Galaxy M16 بمعالج Dimensity 6300 الذي إستخدم من سامسونج في هاتف A16، مع نظام تشغيل Android 14.

كما ظهر هاتف “M16” بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وهو الإصدار الذي يشار إلى أنه يحاكي إصدار F16 5G، ومن المتوقع أن يضم F16 5G رقاقة Exynos 1330 أو رقاقة مختلفة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي من سامسونج.

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