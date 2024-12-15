تكنولوجيا: متى تتوقف ابل عن دعم أجهزة Mac المميزة بمعالجات إنتل؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إتجهت ابل في التحديثات الأخيرة لنظام macOS إلى إسقاط الدعم عن أجهزة Mac المميزة بمعالجات إنتل، ولقد تساءل العديد من المستخدمين عن الموعد المتوقع لتوقف ابل بشكل كامل عن دعم هذه الأجهزة.

تحولت شركة ابل لإستخدام معالجات الشركة الخاصة في 2020، ومن ثم إنتهت من التحول الكامل إلى إستخدام سلسلة معالجات M في أجهزة ماك في 2023.

ومع هذا التحول الجديد بدأت ابل أيضاً في إسقاط الدعم عن أجهزة ماك المميزة بمعالجات إنتل في الإصدارات الأخيرة من نظام macOS.

وتقدم ابل غالباً دعم لتحديث النظام على مدار 5 سنوات من إنتاج الأجهزة، وهو ما يعطي فكرة جيدة حول موعد إنتهاء الدعم لأجهزة Intel Macs التالية:

جهاز 2018 Mac mini

أجهزة iMac لعامي 2019 و2020

جهاز 2017 iMac Pro

جهاز 2020 MacBook Air

أجهزة MacBook Pro من 2018 إلى 2020

وجهاز 2019 Mac Pro

ولقد حصلت أجهزة MacBook Pro التي أطلقت في 2018 على فترة دعم جيدة لتحديث النظام، ويعود ذلك إلى توافق المواصفات التي قدمت في عامي 2018 و2019 مع الإصدار الذي انطلق في 2020، حيث تتضمنت هذه الإصدارات الجيل الثامن معالجات إنتل Core i5 وi7.

بينما انطلق MacBook Pro في 2020 بالجيل 10 من معالجات إنتل، كما قدمت ابل جهاز iMac Pro في شهر ديسمبر خلال فعاليات WWDC17، لذا تخطى هذا الإصدار عمر 6 سنوات في تحديث البرمجيات.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن تحديث macOS 16 المقرر إطلاقه في 2025 يستمر في دعم الإصدارات الأخيرة المميزة بمعالجات إنتل لتصل جميع هذه الإصدارات إلى عامها الخامس في تحديث النظام.

أيضاً من المتوقع أن تتوقف ابل عن دعم جهاز iMac الذي أطلق في 2019 أو جهاز Mac mini للعام 2018، ومع إنطلاق تحديث macOS 17 في 2026 تتوقف ابل عن دعم الأجهزة التي مر على إطلاقها في الأسواق 6 أعوام

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