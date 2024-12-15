شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT سيمكنه الآن مشاهدة مقاطع الفيديو والإجابة عن أسئلتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل OpenAI على منح المزيد من الصلاحيات لروبوت الدردشة ChatGPT، حيث يسمح روبوت الدردشة المولد للذكاء الاصطناعي هذا حاليًا للمستخدمين بالإجابة على الأسئلة وإنشاء التعليمات البرمجية وما إلى ذلك من خلال تلقي مطالبات نصية أو صورية، ومع ذلك، الآن، بإضافة المزيد إلى قدراته، أعلنت OpenAI أن ChatGPT سيكون لديه الآن القدرة على معالجة مقاطع الفيديو والتفاعل مع المستخدمين حول المدخلات المرئية في الوقت الفعلي.

وقدمت OpenAI هذه الميزة الجديدة لـ ChatGPT خلال حدث تم بثه مباشرة، حيث أعلنت OpenAI أن ChatGPT سيكون الآن قادرًا على التعرف على الأشياء من خلال كاميرا الهاتف الذكي وتقديم رؤى بناءً على ما يلاحظه، على غرار الطريقة التي نبحث بها عن المعلومات من خلال توجيه الكاميرا إلى Google Lens أو ميزة Visual Intelligence التي تم تقديمها مؤخرًا في الكاميرات.

ومع ذلك، في تطبيق ChatGPT، سيكون التطبيق نفسه قادرًا على رؤية الكائن الذي أشار إليه المستخدم وسيقدم إجابات وفقًا لذلك في الوقت الفعلي بناءً على ما يسأله المستخدم، وفقًا لتقارير بلومبرج.

أما بالنسبة للتوافر، فإن طرح هذه الميزة يبدأ مع المشتركين المدفوعين في ChatGPT Plus وPro، بدءًا من هذا الأسبوع، وبالنسبة لمستخدمي المؤسسات والتعليم، من المتوقع أن تكون الميزة متاحة في يناير 2025، كجزء من استراتيجية OpenAI لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في قطاعات متنوعة.

ويقال إن الإعلان عن قدرات الفيديو هو جزء من سلسلة إطلاق المنتجات التي تستمر 12 يومًا من OpenAI، وتشمل هذه تقديم اشتراك ChatGPT Pro المتميز وظهور أداة إنشاء فيديو الذكاء الاصطناعي المسماة Sora. تهدف هذه التطورات بشكل جماعي إلى إنشاء مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

في وقت سابق من شهر أكتوبر، أطلقت OpenAI أداة Sora Turbo، وهي أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة المصممة لتحويل الرسائل النصية إلى مقاطع فيديو واقعية للغاية، وتم تقديم أداة Sora Turbo في البداية كمعاينة بحثية محدودة في فبراير، والآن أصبحت متاحة على نطاق واسع لمستخدمي ChatGPT Plus وPro، وتتيح هذه الأداة للمشتركين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 20 ثانية، بدقة تصل إلى 1080 بكسل وتنسيقات تشمل الشاشة العريضة والرأسية والمربعة.

تقدم أداة Sora Turbo عددًا من خيارات التخصيص للمستخدمين، مما يمكنهم من إنشاء مقاطع الفيديو وإعادة مزجها وتحسينها باستخدام أصول شخصية أو أفكار جديدة تمامًا، كما تتضمن واجهة لوحة قصصية تتيح للمستخدمين تحديد تفاصيل كل إطار بدقة، بينما تتيح واجهة المجتمع للمستخدمين استكشاف الإبداعات الرائجة من خلال موجزات مختارة.

ومع ذلك، فإن الطرح محدود جغرافيًا حاليًا، وفي الوقت الحالي، لا تتوفر أداة Sora Turbo في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وهي مقتصرة على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ويمكن لمشتركي ChatGPT Plus إنتاج ما يصل إلى 50 مقطع فيديو شهريًا بدقة 480 بكسل، بينما يستمتع مستخدمو Pro بإمكانيات موسعة، بما في ذلك دقة أعلى وحدود إنتاج أكبر، وتخطط OpenAI لتقديم نماذج تسعير مرنة العام المقبل لتلبية متطلبات المستخدمين المتنوعة.