دراسة تحذّر من أطعمة تقصّر العمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “ميشغان” الأمريكية، من خطر إدمان تناول الأغذية فائقة المعالجة على الصحة العامة، حيث ثبت أن الوجبات الجاهزة تقلل متوسط العمر.

وأظهرت الدراسة المنشورة بدورية “Nature Food” العلمية المتخصصة، أن تناول قطعة واحدة من النقانق (هوت دوغ) تقصر العمر بمعدل 36 دقيقة، فيما يقلل شرب المشروبات الغازية معها العمر بنحو 12 دقيقة أخرى.

ولفتت إلى أنه على عكس هذه الوجبات الجاهزة، يطيل تناول الأسماك العمر بمقدار 28 دقيقة، و26 دقيقة بسبب تناول الفول السوداني، و24 دقيقة للمكسرات، و16 دقيقة للسلمون المدخن، و13 دقيقة للأرز بالفاصولياء، و10 دقائق للفاكهة.

وتحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مكونات مصنعة تخضع لمعالجة شديدة، وتتمتع عادةً بعمر تخزين أطول وهي جذابة للغاية؛ لأنها مريحة وتحتوي على مزيج من السكر، والدهون، والملح، والكربوهيدرات، التي تؤثر على نظام المكافأة في الدماغ مما يعزز إدمانها.

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