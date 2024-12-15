تعرف على أعراض التوحد السلوكى واضطراب التواصل عند الرضع والأطفال الصغار

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التوحد هو اضطراب في النمو يؤثر على كيفية تعلم الطفل للتواصل والتفاعل مع العالم. وفقًا للبيانات الحديثة، يبلغ متوسط عمر تشخيص اضطراب طيف التوحد (ASD) حوالي 5 أو 6 سنوات، على الرغم من أنه يمكن تشخيصه لدى الأطفال في سن 12 شهرًا. قد يبدو هذا صغيرًا جدًا، لكن التوحد هو اضطراب يظهر مبكرًا ويستمر مدى الحياة. ويسمح التشخيص المبكر للأطفال بالحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه خلال الفترة الحرجة من النمو التي تحدث قبل أن يبلغ الطفل 5 سنوات، وفقا لما نشره موقع childmind.

وعلامات التوحد قد تظهر على الأطفال في سن لا يتجاوز ستة أشهر. ولن تكون هذه هي الحال بالنسبة لجميع الأطفال. ولكن بشكل عام، بالنسبة لغالبية الأطفال، فإن الأعراض المرتبطة باضطراب طيف التوحد سوف تظهر في مرحلة ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات"، ويتم تجميع أعراض التوحد في فئتين رئيسيتين: تحديات التواصل الاجتماعي والسلوكيات التقييدية المتكررة (RRBs).

حتى في الأطفال الصغار جدًا، يمكننا أن نرى غياب مهارات التواصل الاجتماعي النموذجية ووجود سلوكيات غير نمطية، أو متكررة. ويشترك التوحد في عدد من السمات مع اضطرابات أخرى، ولهذا السبب غالبًا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ أو متأخرًا . لكن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يُظهرون سمات من كلتا الفئتين

تحديات التواصل الاجتماعي

يتطور الأطفال المصابون بالتوحد بالمهارات التواصلية الاجتماعية اللغوية الأولية بمعدل متأخر وغير ثابت مقارنة بأقرانهم الذين يتطورون بشكل طبيعي، على سبيل المثال، قد يجد الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد صعوبة في التمييز بين وجوه مقدمي الرعاية والغرباء أو تجنب التواصل البصري ــ وهما من المؤشرات الأولى على عجز التواصل الاجتماعي. ولكن ثروة من الأبحاث تشير إلى أن الاستخدام المحدود للإيماءات، كما ذكرت إحدى الدراسات، هو أحد أكثر علامات التوحد "قوة" لدى الرضع والأطفال الصغار للغاية.

ترتبط الإيماءات ارتباطًا وثيقًا بتطور الكلام واللغة. قبل تعلم التحدث، يتعلم الأطفال عادةً التواصل باستخدام الإيماءات للتعبير عن أفكارهم ورغباتهم.

ويجب أن نرى حوالي 16 إشارة أو طريقة للتواصل غير اللفظي مع شخص آخر بحلول عمر 16 شهرًا".

أعراض اضطراب التواصل عند الأطفال الرضع والأطفال الصغار

الإشارة:

يميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى الإشارة بشكل أقل من الأطفال الطبيعيين - إما براحة اليد المفتوحة أو بإصبع السبابة، وهي مهارة أكثر تقدمًا قليلاً. أحد الأسباب التي تدفع الطفل إلى الإشارة إلى شيء ما هو أن يقول، "أريد ذلك". وهذا ما يسمى بالإشارة الإلزامية. بدلاً من الإشارة، يستخدم بعض الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يد شخص بالغ كأداة للتواصل مع ما يريدونه؛ وهذا ما يسمى بالتوجيه اليدوي.



العرض والعطاء:

هناك سبب آخر يدفع الطفل إلى الإشارة إلى شيء ما، وهو أن يقول: "انظر إلى هذا". وهذا ما يسمى بالإشارة التصريحية، وهي تسهل مهارة مهمة للغاية تسمى الانتباه المشترك. انظر إلى هذا الكلب انظر إلى الطائرة في السماء عندما يبادر الطفل إلى الانتباه المشترك، فإنه يبدأ في فهم أن التواصل هو فعل من أفعال المشاركة. يمكن أن يكون الأطفال المصابون بالتوحد مهتمين جدًا بالأشياء، لكنهم لا يميلون إلى إظهار الأشياء للآخرين. وعلى نفس المنوال، قد لا يعطون الأشياء للآخرين كثيرًا.



مجموعات الإيماءات والكلام :

قد يبدأ الأطفال الصغار الذين اكتسبوا بعض مهارات اللغة في استخدام مجموعات الإيماءات والكلمات، مثل قول كلمة "المزيد" والإشارة إلى كوب من العصير. يُطلق على هذا الإيماءات التكميلية، وهي مهارة صعبة بشكل خاص للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.



السلوكيات المتكررة والمقيدة

تعتبر اضطرابات الحركة والانفعالات أنماطًا من السلوك تحدث بشكل متكرر بين الأشخاص المصابين بالتوحد مقارنة بالسكان بشكل عام. يمكن أن تشمل اضطرابات الحركة والانفعالات رفرفة اليدين أو الدوران أو الإمساك بوضعية معينة للجسم. يمكن أن تشمل أيضًا الطريقة الغريبة التي يلعب بها الطفل بألعابه، والتعلق باهتمام معين، وقضايا المعالجة الحسية .

بالنسبة لبعض الأطفال، تظهر اضطرابات الكلام في نفس الوقت الذي تظهر فيه اضطرابات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة لأطفال آخرين، يكون هناك تأخير كبير، وهو ما يعني بالنسبة للطفل الأصغر سنًا ما بين ستة إلى اثني عشر شهرًا". والتحدي هو أن بعض السلوكيات المتكررة شائعة جدًا لدى الأطفال الصغار لأن أنظمتهم العصبية لا تزال في طور النمو. وقد يصابون بما يسمى بالتدفق الحركي، حيث تكون هناك بعض الإثارة، وترى بعض الوضعيات القصيرة أو بعض رفرفة اليدين".

ولكن بالنسبة للأطفال الصغار المصابين باضطراب طيف التوحد، فإن السلوكيات المتكررة تستمر وتظهر كنمط.

أعراض التوحد السلوكي عند الرضع والأطفال الصغار

بعض هذه الأنماط يمكن أن تظهر في وقت مبكر من عمر الطفل، منذ السنة الأولى.

التفاعل غير المعتاد مع الأشياء:

قد يُظهر الأطفال الصغار جدًا المصابون بالتوحد اهتمامًا أكبر بالأشياء من الأشخاص أو يُظهرون ما يسمى "الاستخدام غير الوظيفي للأشياء" - على سبيل المثال، حمل لعبة في أيديهم بدلاً من اللعب بها. تقول الدكتورة مارتن إن هناك علامة أخرى وهي عندما يفحص الطفل شيئًا بطريقة غير عادية. تقول: "ربما يقربون الأشياء من أعينهم أو ينظرون إليها من جانب أعينهم".



الاهتمامات المكثفة:

يبدأ بعض الأطفال الصغار المصابين بالتوحد في تطوير اهتمامات مكثفة ومحددة بشكل غير عادي. ربما يركزون على الأرقام أو الحروف أو الأشكال أو الماء. "لكن الطريقة التي يظهرون بها اهتمامهم بالمياه لا تتمثل فقط في الرغبة في اللعب في حوض الرش، بل يريدون أيضًا رؤية الماء في سيفون المرحاض".