أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل ما لا يقلّ عن 14 شخصًا في أرخبيل مايوت (Mayotte) الفرنسي في المحيط الهندي، الّذي ضربه السّبت إعصار قوي جدًّا".
وأوضح رئيس بلدية مامودزو (كبرى مدن الأرخبيل)، عبد الواحد سومايلا، لـ"فرانس برس"، أنّ "تسعة أشخاص أُصيبوا بجروح خطرة جدًّا، ونُقلوا إلى مركز مايوت الاستشفائي، في حين أنّ 246 آخرين إصابتهم متوسّطة".
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 14 قتيلًا و250 جريحًا جراء إعصار قوي في أرخبيل مايوت الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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