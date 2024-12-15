شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في 2025.. توقعات صعودية أقل قوة من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

انتعاش أسعار الذهب

أخبار متعلقة انخفاض أسعار 11 صنفا من الفاكهة في السعودية خلال شهر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد.. عيار 21 يستقر عند 3820 جنيها

أسعار الذهب في 2024

شراء الذهب كملاذ آمن

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب بداية متفائلة للأسبوع حيث يواصل المعدن الأصفر ارتفاعه من نطاق الدعم الذي بدأ به في الأسبوع السابق على خلفية انتعاشه بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورغم التوقعات الصعودية التي يتمتع بها المعدن الأصفر في 2025، إلا أن المحللين يتوقعون صعوداً أقل له العام المقبل مقارنة بالعام الحالي، وفق ما ذكر موقع "سيتي إنديكس".شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي بعد أن قلص مكاسبه بشكل كبير بسبب عدم الوضوح المصاحب لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية بالرغم من توقعات كبيرة في الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم.اقرأ أيضاً: الذهب يحقق انتعاشه سعرية.. فما الدافع وراء صعوده الملحوظ؟وفشل الذهب العالمي في الحافظ على تداولاته فوق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال الأسبوع مما يعكس ضعف في الزخم الصاعد ليعود الذهب إلى التراجع ويغلق تداولات الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وتحت المستوى 2650 دولار للأونصة ليعود إلى منطقة حيادية بعض الشيء ليعتمد في تداولاته القادمة على ما سيصدر من البنك الفيدرالي الأمريكي.كان هذا العام هائلاً بالنسبة لمضاربي الذهب حيث اكتسب المعدن ما يصل إلى 40% من أدنى مستوياته في فبراير ويصل حاليًا إلى 28.79% على مدار العام ما يقول أن المكاسب السنوية ستكون هي الأكبر منذ عام 2010 إذا استمرت.اقرأ أيضاً: كيف ينهي الذهب عام 2024. وما توقعات الأسعار العام المقبل؟خلف هذا، عوضت عمليات شراء البنوك المركزية والمستثمرين التباطؤ الملحوظ في الطلب الاستهلاكي. وكان المستثمرون الآسيويون حاضرين بشكل شبه دائم، في حين أدت العائدات المنخفضة وضعف الدولار في الربع الثالث إلى تغذية تدفقات الاستثمار الغربية.ومع ذلك، فإن الدور الذي يلعبه الذهب كأداة تحوط وسط تقلبات السوق المتزايدة والمخاطر الجيوسياسية هو الذي يفسر على الأرجح أداءه الرائع.في الوقت الذي يتطلع فيه المتداولون إلى المستقبل، تتجه كل الأنظار إلى ما قد تعنيه ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي وربما يستفيد المستثمرون من موجة مبكرة من التدفقات نتيجة المخاطر ولكن الحروب التجارية المحتملة والقوى التضخمية قد تمتد إلى نمو اقتصادي أقل من المتوقع.توقعات الذهب في 2025تشير إجماعات السوق بشأن المتغيرات الكلية الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي والعائدات والتضخم إلى صعود إيجابي ولكن أكثر تواضعاً لأسعار الذهب في عام 2025.وقد يأتي الارتفاع من الطلب الأقوى من المتوقع من جانب البنوك المركزية، أو من التدهور السريع للظروف المالية التي تؤدي إلى هروب التدفقات.وعلى العكس من ذلك، فإن الانعكاس في السياسة النقدية، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة من المرجح أن يجلب تحديات.