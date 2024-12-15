شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأحد.. عيار 21 يستقر عند 3820 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب في مصر، (عيار 24)، اليوم الأحد، 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، (عيار 22)، اليوم الأحد، 4002 جنيه للبيع، و3981 جنيها للشراء. سعر الذهب في مصر وسجل سعر الذهب في مصر، (عيار 21) اليوم الأحد، 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، (عيار 18) اليوم الأحد، 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

واستقر سعر الذهب في مصر، (عيار 14) اليوم الأحد، 2546.75 جنيه للبيع، و2533.25 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر الذهب في مصر، (عيار 12) اليوم الأحد، 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 30560 جنيها للبيع، و30400 جنيه للشراء.