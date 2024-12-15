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شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى سوريا: ضرورة إطلاق عملية شاملة تضم الجميع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شدد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون اليوم، على ضرورة إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين.
وقال بيدرسون في تصريحات فور وصوله إلى العاصمة السورية دمشق: "إنه يجب ضمان الأمن بمؤسسات الدولة حتى تعمل بشكل كامل".
وأعرب بيدرسون عن أمله في رفع العقوبات عن سوريا من أجل بدء عملية التعافي، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة وأن يكون هناك نظام قضائي.
وتكونت اللجنة من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية.
وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال بيدرسون في تصريحات فور وصوله إلى العاصمة السورية دمشق: "إنه يجب ضمان الأمن بمؤسسات الدولة حتى تعمل بشكل كامل".
وأعرب بيدرسون عن أمله في رفع العقوبات عن سوريا من أجل بدء عملية التعافي، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة وأن يكون هناك نظام قضائي.
جامعة الدول العربيةسبق وأكد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية، الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
وتكونت اللجنة من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية.
وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.